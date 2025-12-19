Выяснено, связано ли раннее тестирование школьников с их результатами в будущем

Исследование, проведенное в Норвегии, показало, что раннее тестирование школьников не оказывает заметного влияния на их учебные результаты в будущем. В частности, оно не связано с успеваемостью в математике, психическим здоровьем и счастьем в школе.

© Телеканал «Наука»

Колин Питер Грин, профессор Норвежского университета науки и технологий (NTNU), который возглавил исследование, подчеркнул: «Мы не нашли никакого эффекта».

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Population Economics и охватывало период с 2016 по 2018 год, в нем участвовали дети в возрасте 7-9 лет из 81 начальной школы.

Тестирование школьников в Норвегии вызывает споры. Например, и в Восточной Азии дети проходят тесты с раннего возраста, что приводит к различиям в подходах к обучению и оценке. Сторонники считают, что это помогает выявить учащихся с особыми образовательными потребностями и мотивирует их к учебе. Критики же опасаются, что такие тесты могут вызвать у детей стресс и повлиять на их психическое здоровье.

В исследовании Грина участвовали две группы детей, из которых одна группа прошла два теста, а другая — три, в первыом, третьем и пятом классах.

Результаты показали, что ранние тесты не влияли на результаты на национальных тестах по математике в 5 классе. Это оказалось справедливым независимо от пола, уровня образования родителей или других факторов.

Однако исследователи отметили некоторые тенденции. Например, девочки, участвовавшие в тестировании, сообщили, что оно немного улучшило их отношения с учителями и повысило вовлеченность в учебный процесс. Грин добавил, что опасения, что тесты ухудшают благополучие детей, скорее всего, необоснованны.

Грин считает, что тесты могут быть полезны для выявления детей, которым нужна дополнительная поддержка. Он подчеркнул, что такие тесты могут быть экономически выгодными и не причиняют вреда. Тестирование помогает в выявлении тех, кто испытывает трудности, что позволяет оказать помощь до того, как проблемы станут более серьезными.

Исследование также выявило, что дети, которые сдали несколько тестов подряд, возможно, начали воспринимать их как игру, не задумываясь о серьезности процесса. Однако, несмотря на это, результаты не показали значительных изменений в их поведении или успеваемости.