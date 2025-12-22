Профессор университета объяснила, почему детям полезно скучать

Скука - вполне обычное явление во все времена. Но она выполняет полезную функцию: мотивирует людей к достижению новых целей и решению новых задач. Подробнее об этом рассказала Маргарет Мюррей, доцент кафедры публичных коммуникаций и культурологии из Мичиганского университета в Дирборне.

Есть множество причин, по которым родители пытаются чем-то занять своих детей и не дать им заскучать. Но прежде чем с этим бороться, важно знать о пользе скуки.

Скука на самом деле способствует личностному росту. Психологи обнаружили, что переживание скуки может привести к открытию новых целей и освоению новых видов деятельности. Артур Брукс, профессор государственного и некоммерческого управления Гарвардского университета, утверждает, что скука нужна людям для размышлений.

Дети, которым редко бывает скучно, могут стать взрослыми, которые не умеют справляться со скукой. Это состояние также стимулирует работу мозга, развивает любознательность и творческие способности ребёнка.

Когда дети сами распоряжаются своим временем, у них развиваются исполнительные функции. Они включают способность ставить цели и строить планы.

Естественный отбор благоприятствует признакам, которые дают преимущество. Именно поэтому скука не была бы так распространена, если бы не давала людям какие-то положительные качества.

Родителям также нужно остерегаться рассматривать скуку как проблему, которую они должны решить за своих детей. Исследования показывают, что студенты колледжей, у которых родители слишком сильно вовлечены в их жизнь, чаще страдают от депрессии. Согласно результатам других работ, маленькие дети, которым давали устройства с экранами, чтобы помочь им успокоиться, хуже управляли своими эмоциями по мере взросления.