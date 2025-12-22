Психолог рассказал, почему детям важно верить в чудеса

Вера в чудеса - часть детского восприятия, и она помогает уже повзрослевшим людям воспринимать мир с позитивом. О том, почему детям необходимо верить в чудеса, когда эта вера начинает меняться и как это влияет на развитие ребенка, "Российской газете" рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ольга Симич.

© Российская Газета

Нужно ли детям верить в чудеса и почему?

Что такое чудо? Это необычное, редкое и иногда необъяснимое явление, которое вызывает удивление и восхищение. Дети только начинают познавать мир, и вера в чудо делает их мир более понятным и безопасным. Вера в чудо также помогает развивать у детей позитивное отношение к жизни, находить счастье в мелочах, что в свою очередь способствует формированию эмоциональной устойчивости и способности в дальнейшем, уже во взрослой жизни, адаптироваться к сложным жизненным ситуациям.

До какого возраста стоит сохранять эту веру?

Вера в чудеса полезна не только детям, но и взрослым. Ведь если не мечтать, то и стремиться к исполнению мечты не захочется. Обычно дети верят в Деда Мороза до 6-7 лет, в этом возрасте активно развивается воображение, а логика еще не преобладает. В возрасте 7 лет дети начинают осознавать, что волшебство можно объяснить более рациональными способами, и вера в Деда Мороза постепенно ослабевает.

Стоит ли писать с ребенком письмо Деду Морозу?

Безусловно, стоит! Письмо Деду Морозу - это не только волшебный ритуал, но и возможность научить ребенка благодарности, внимательности и заботе. Это время для того, чтобы ребенок подытожил уходящий год, подумал о своих достижениях и мечтах на будущий. Важно, что вера в чудо не заменяет ответственность ребенка. Чудо без активного участия самого человека не происходит, и письмо помогает закрепить эту мысль.

Нужно ли приглашать Деда Мороза и Снегурочку в гости к ребенку?

Это решение зависит от того, как ваш ребенок реагирует на незнакомых людей, громкие звуки, яркие костюмы и неожиданные движения. Некоторые дети могут испугаться, другие, наоборот, будут в восторге. Если вы решите пригласить Деда Мороза, стоит быть готовым к ситуации, когда ребенок раскроет секрет - например, если переодетым в сказочного героя окажется знакомый ему человек.

Важно ли привлекать ребенка к новогодним ритуалам?

Да. Семейные традиции, такие как украшение елки или приготовление новогодних блюд, имеют огромное значение для ребенка. Научные исследования подтверждают, что участие в таких ритуалах формирует у ребенка чувство принадлежности к семье и обществу. Эти традиции укрепляют эмоциональные связи между поколениями, а приятные воспоминания о праздниках могут стать для взрослого поддержкой в трудные моменты.

Кроме того, участие ребенка в ритуалах развивает мелкую моторику (например, при украшении елки), планирование и организационные навыки. Когда он помогает в подготовке к празднику, то учится распределять силы и ставить перед собой цели, а также с удовольствием наблюдает, как его усилия превращаются в сам Новый год.

Что лучше подарить ребенку на Новый год: то, что он просит у Деда Мороза, или что-то полезное?

Если желание ребенка не идет вразрез с ценностями семьи и возможностями бюджета, то почему бы не исполнить его мечту? Однако если подарок слишком дорогой или его сложно купить, нужно честно и понятно объяснить ребенку причину. В такой ситуации можно составить ответное письмо от Деда Мороза, который расскажет, что, к сожалению, некоторые желания невозможно осуществить, а ребенок обязательно получит что-то другое.