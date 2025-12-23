Почему современные дети чаще страдают депрессией

О тревожном факте сообщили в Министерстве социального развития Московской области: в этом году количество обращений на телефон доверия от детей и подростков с жалобами на тревогу и затяжную депрессию выросло на 20%. Как отмечает министр социального развития области Андрей Кирюхин, начиная с января психологи детского телефона доверия приняли более 60 тысяч звонков и самый частый повод обращения к специалистам - жалобы на одиночество, низкую самооценку, детские страхи, депрессию и тревожность на фоне стресса.

"В этом году наши психологи приняли более 60 тысяч звонков, и более 70% из них - от детей. Психологи работают круглосуточно и остаются на связи с абонентом, сколько это необходимо, помогают успокоиться и правильно действовать в кризисной ситуации", - рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

На втором месте по числу обращений проблемы социальной адаптации: трудности в новой школе, конфликты с друзьями, буллинг и отсутствие мотивации. На третьем - семейные конфликты, споры и недопонимание с родителями, разногласия с другими членами семьи.

Тот, кто думает, что детской депрессии не бывает, глубоко ошибается, считает врач-психиатр Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Юлия Пичугина.

"Депрессия - это серьезная болезнь, меняющая химию мозга", - утверждает она.

В особо тяжелых случаях депрессивные расстройства способны даже угрожать жизни. При этом диагностика данной болезни у несовершеннолетних затруднена, поскольку детская психика часто маскирует симптомы под капризы.

"Ребенок становится раздражительным, часто жалуется на усталость, у него пропадает аппетит и интерес к общению и играм", - перечисляет тревожные звоночки специалист.

Отмахиваться от них родителям ни в коем случае нельзя. Наоборот, следует повнимательнее присмотреться к ребенку. В легких случаях могут помочь домашние меры - живое общение, физическая активность, соблюдение режима дня. Но если плохое настроение, апатия и раздражительность у ребенка не проходят, следует обратиться к специалисту.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 3% детей страдают серьезными депрессивными расстройствами. В этом случае не стоит думать, что новое увлечение, игрушка, поездка помогут поднять настроение. Эмоциональная боль требует комплексного подхода", - рассказала "РГ" психолог-психотерапевт Татьяна Храмова.

По ее словам, главное, что нужно сделать родителям, обратившим внимание на то, что ребенок стал вялым, безынициативным и всем занятиям и развлечениям предпочитает тихое одиночество, это поговорить с ним по душам. Спросить, что тревожит, чем можно помочь. Предложить совместно решить проблему, которая волнует ребенка, и первый шаг к такому решению - обращение за психологической помощью к специалисту.

Татьяна Храмова утверждает, что симптомами депрессии могут быть не только апатия и отказ от общения, но и наоборот - агрессия по отношению к окружающим. А причинами депрессивных расстройств у детей чаще всего являются нервные перегрузки - от учебы, от завышенных ожиданий родителей, и, кстати, от гаджетов.

Конкретно

Единый детский телефон доверия для всех регионов страны: 8 (800) 200-01-22. С этого года работает еще и короткий номер 124 для мобильных телефонов.