В Госдуме рассказали, планируют ли запретить интернет для детей и подростков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, планируют ли в России запретить детям и подросткам пользоваться интернетом.

По его словам, подобный запрет не разрабатывается и не планируется к разработке. Горелкин считает, что в первую очередь необходимо остановить миграцию детей в неконтролируемые уголки Сети.

Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребёнка несут его родители. Конечно, государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, именно поэтому появляются законы, регулирующие работу платформ.

Как заявил Горелкин, эффекты от запрета несовершеннолетним пользоваться соцсетями в этой стране «пока не поддаются однозначной оценке».