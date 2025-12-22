Запретят ли детям в РФ сидеть в соцсетях

Государственная дума не прорабатывает введение запрета на социальные сети для детей и подростков. Об этом в своем канале в мессенджере Max заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

© Газета.Ru

Так он отреагировал на слова зампреда думского комитета по информполитике Андрея Свинцова (ЛДПР), который сообщил о необходимости ввести ограничения на доступ к соцсетям для детей до 14 лет. Свинцов отметил опыт Австралии, где аналогичные ограничения ввели для подростков до 16 лет.

Как заявил Горелкин, эффекты от запрета несовершеннолетним пользоваться соцсетями в этой стране «пока не поддаются однозначной оценке». По его словам, власти Австралии рапортуют об успехах, однако все больше молодых людей выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями.

«Происходит массовая миграция детей в неконтролируемые уголки интернета — и это, на мой взгляд, намного опаснее», — добавил депутат.

В декабре в Австралии вступил в силу закон о запрете использования соцсетей для детей до 16 лет. Платформы должны сами отслеживать детские аккаунты и ограничивать доступ. За несоблюдение платформы могут получить штраф до 33 миллионов долларов. СМИ написали, что некоторые подростки уже сумели обойти запрет.