Зимний дефицит витамина D: педиатры предупредили об угрозе для здоровья детей

Зимний период значительно повышает риск развития дефицита витамина D у детей, что может негативно сказаться на формировании костной системы, работе иммунитета и общем состоянии организма. К такому выводу пришли специалисты подмосковного Минздрава.

Основной причиной нехватки этого важного вещества является короткий световой день и ограниченное пребывание на свежем воздухе, что практически прекращает его естественную выработку в коже.

Педиатры предупреждают, что дефицит витамина D в холодное время года создает серьезный риск для развития рахита, может привести к задержке физического развития и ослаблению защитных сил организма. Особое внимание профилактике необходимо уделять родителям детей в возрасте до трех лет.

Специалисты подчеркивают, что регулярный профилактический прием витамина D в зимние месяцы не является лечением, а служит необходимой мерой предосторожности. Это позволяет сохранить здоровье костей, укрепить иммунитет и снизить восприимчивость к сезонным респираторным инфекциям.

В условиях недостатка солнечного света систематическое восполнение этого витамина становится особенно важным для правильного формирования костной ткани, устойчивости к заболеваниям и поддержания хорошего самочувствия ребенка.

Эксперты заключают, что профилактика зимнего дефицита витамина D требует ответственного подхода со стороны родителей и обязательного согласования с лечащим педиатром, который поможет определить подходящую дозировку и схему приема, передает "Радио 1".