Выяснено, влияют ли успехи в детстве на достижения во взрослом возрасте

В большинстве своем международные гроссмейстеры, олимпийские чемпионы и нобелевские лауреаты не были вундеркиндами, свидетельствует обзор исследований. Точно так же выдающиеся успехи и изнурительные тренировки в детстве почти никого во взрослом возрасте к вершинам мирового уровня не привели.

Обзор 19 исследований, включающий почти 35 000 высокоэффективных людей, опубликован в Science. Он показывает, что подавляющее большинство взрослых, которые лидируют в своей сфере, в детстве занимались чем угодно — только не тем, в чем в конечном счете преуспели.

Эти выводы противоречат распространенному мнению о том, что для достижения вершин на международном уровне требуется интенсивная, узконаправленная подготовка с детства, говорит профессор Арне Гюллих из Рейнланд-Пфальцского технического университета.

«Если мы поймем, что большинство выдающихся профессионалов мира не были столь уж заметны или исключительны в ранние годы, это означает, что ранние исключительные успехи — не обязательное условие для долгосрочных высочайших достижений», — объясняет он.

Многие исследования прочно связывали интенсивность детских тренировок в конкретных областях — таких как музыка или спорт — с конкурентными результатами в подростковом или молодом возрасте. Однако исследования более взрослых спортсменов мирового класса демонстрируют противоположные тенденции. Например, 82% юниоров международного уровня не достигают таких высот, став взрослыми, а 72% взрослых «международников» не добивались успеха, будучи юниорами.

Всемирно известные примеры

Биографии мировых знаменитостей также указывают на то, что связь между детскими и взрослыми успехами не столь сильна, как может казаться. Например, композитор Вольфганг Амадей Моцарт, гольфист Тайгер Вудс, шахматист Гукеш Доммараджу и математик Теренс Тао были вундеркиндами, а композитор Людвиг ван Бетховен, баскетболист Майкл Джордан, шахматист Вишванатан Ананд и ученый Чарльз Дарвин — нет.

В обзор Гюллиха и его коллег вошли анализы биографий олимпийских атлетов, нобелевских лауреатов в науках, шахматистов из мировой десятки, самых знаменитых композиторов классической музыки, а также лидеров в других областях.

В самых разных областях ранние вундеркинды и состоявшиеся профессионалы мирового уровня — далеко не одни и те же люди. Факты таковы: лишь около 10% тех, кто достиг вершин во взрослом возрасте, были звездами в юности, и лишь около 10% юных звезд впоследствии вышли в мировые топы.

Свои выводы исследователи сопоставили с данными 66 исследований, посвященных истории тренировок молодых и «субэлитных» спортсменов — тех, кто достигал высоких результатов на местном уровне или в юниорских чемпионатах, но не обязательно становился лучшим в мире среди взрослых. Оказалось, что черты, характерные для успешных юных атлетов — такие как ранняя специализация, быстрые успехи и обилие узкопрофильных тренировок — в значительной степени отсутствуют или даже носят обратный характер у взрослых профессионалов мирового уровня.

Во избежание раннего выгорания

Возможно, это потому, что дети, получившие более широкий ранний опыт в разных занятиях, в итоге развивают более гибкие навыки обучения и находят те занятия, которые им лучше всего подходят, полагает Гюллих: «По сути, они находят оптимальное соответствие дисциплине и наращивают свой учебный капитал для будущего долгосрочного обучения».

Кроме того, менее плотный график тренировок в детстве и подростковом возрасте потенциально может предотвратить эмоциональное выгорание или травмы, которые ставят под угрозу долгосрочную карьеру. «Существует повышенный риск застрять в дисциплине, которая перестала приносить удовольствие, без возможности сменить ее», — предупреждает профессор.

Этот обзор заполняет давний пробел в исследованиях, четко отделяя ранний успех от долгосрочных высших достижений, считает профессор Дэвид Фелдон из Университета штата Юта. По его словам, до сих пор существует тенденция поощрять детей к сосредоточенному изучению и оттачиванию конкретного навыка.

«Это, конечно, развивает мастерство и приводит к быстрым результатам. Но я не уверен, что в итоге это полезно для человека в масштабах всей его жизни», — говорит психолог.

По мнению Фелдона, который также работает детским тренером по борьбе, этот обзор важен для всех, кто занимается с детьми, помогая им развивать навыки.

«Задача в том, чтобы не просто добиться чемпионского уровня, но сделать это здоровым и эффективным образом, ведущим к развитию человека в более широком смысле, а не просто к узкому достижению результата», — подчеркивает он.

Именно поэтому программы, призванные выявлять «ранних звезд» и вести их по ускоренному пути, могут упустить многих будущих лидеров, так как создают условия, благоприятствующие краткосрочному успеху в ущерб долгосрочному совершенству, добавляет Гюллих.