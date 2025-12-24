Психиатр ответил, почему дети перестали верить в Деда Мороза

Благодаря интернету они в раннем возрасте узнают правду.

© РИА Новости

Родителям стоит самим рассказать ребёнку о том, что сказочного персонажа не существует. Это поможет избежать психологической травмы. Такой рекомендацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Если мы говорим о неких городских детях, которые в 9 лет во всю пользуются гаджетами, интернетом и всем прочим, — я слабо себе представляю, как такой современный ребёнок, интегрированный в интернет-пространство, может истово верить в Деда Мороза в 9 лет. Он должен быть в большей степени изолирован от информационного поля. Но и потом — он же со своими сверстниками общается. Скорее всего, большинство сверстников знают, что Деда Мороза как такого сказочного персонажа не существует, и ему они, скорее всего, сообщат если не в грубой, то не в слишком деликатной форме. И для него это может быть более травматичным, чем если ему об этом аккуратно сообщат родители».

Ранее педагог Виктория Подсухина в интервью «Газете.Ru» посоветовала родителям рассказать детям правду о Деде Морозе в 8-10 лет.

До этого Виталий Милонов предложил отказаться от «Тайного Санты» в России.