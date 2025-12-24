В Китае меняется концепция ухода за младенцем

Где поменять ребенку подгузник и искупать его? Как приготовить молочную смесь и покормить малыша, когда он голоден... Несколько лет назад отцы, оставшись наедине со своими детьми в общественных местах, часто чувствовали себя растерянными и смущались из-за надписи "Мужчинам вход воспрещен" на двери "Комнаты матери и ребенка".

В последнее время во многих общественных местах в китайских мегаполисах, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, незаметно появилась "Комната отца и ребенка" или "Семейная комната по уходу за ребенком", призванные облегчить неловкое положение отцов в уходе за младенцами и активизировать их участие в этом процессе.

«Раньше, когда я шел с ребенком на прогулку, мне часто приходилось прятаться в туалете, чтобы сменить ему подгузник. Сейчас в торговых центрах есть просторная и гигиеничная "Комната отца и ребенка", которая оборудована пеленальным столиком и подогревателем для бутылочек. Это избавило меня от кучи проблем», — делится впечатлениями пекинец по фамилии Фань, добавляя, что, когда он пошел со своим годовалым сыном за покупками в один из торговых центров в районе Чаоян в Пекине, новая "Комната отца и ребенка" очень ему помогла.

«Мы довольно часто с мужем вместе ухаживаем за ребенком. Раньше мы посещали "Комнату матери и ребенка" во многих торговых центрах, и в некоторых из них на двери висела надпись "Мужчинам вход воспрещен". В этом случае папе оставалось только сидеть на скамейке снаружи и бездельничать, а мне все делать самой», — отметила работающая мама по фамилии Сюй.

На двери комнаты по уходу за ребенком, расположенной на 4-м этаже этого торгового центра в районе Чаоян в Пекине, висят две таблички с надписями "Совместный уход за ребенком" и "Комната, которая принадлежит не только ей", на которых изображены мужчина и женщина, совместно держащие на руках ребенка.

Диван, раковина, детская кроватка, пеленальный столик для смены подгузников, подогреватель для бутылочек... Здесь есть все, что необходимо для ухода за младенцами.

Кроме того, внутри комната разделена два пространства: для ухода за младенцем и грудного вскармливания. У входа отдельно выделенного помещения для кормления грудью установлена табличка с надписью "Мужчинам вход воспрещен" и занавеска-перегородка. За полчаса в "Комнате совместного ухода за ребенком" в общей сложности побывало 7 семей со своими малышами, в трех из которых мужчина был в качестве сопровождающего.

На протяжении долгого времени общественные детские уходовые учреждения в Китае были почти эквивалентны "Комнатам матери и ребенка". Эти пространства изначально были спроектированы для защиты конфиденциальности кормящих женщин, поэтому надпись "Мужчинам вход воспрещен" стала общепринятой практикой.

Однако с развитием общества и изменением семейной структуры степень участия отцов в уходе за ребенком значительно возросла. Особенно это касается миллениалов, родившихся в 90-х и даже 95-х годах и являющихся на данный момент основной демографической силой. Они более склонны к равномерному распределению обязанностей по уходу за ребенком в семье.

"Смена парадигмы от "Комнаты матери и ребенка" до "Комнаты отца и ребенка", на первый взгляд, является дифференциацией функций общественных пространств, но на самом деле отражает прорыв в концепции: переход обязанностей по уходу за ребенком к "совместному распределению между родителями" и "разделению ответственности со стороны общества".

В последние годы концепция совместного участия родителей в уходе и воспитании детей становится все более распространенной в Китае. Данные исследования по отслеживанию состояния китайских семей, проведенного Институтом социологических исследований Пекинского университета, показывают, что у отцов поколения после 1990-х, детям которых меньше 10 лет, средняя ежедневная продолжительность ухода за детьми составляет 2,39 часа, что примерно на 16%. больше, чем у отцов поколения после 1970-х.

Лю Сяо, отец, который только что сменил подгузник своей годовалой дочери в одной из таких комнат, выразил свое одобрение этому пространству.

«Очень приятно, что появилась инфраструктура с такими удобствами. Это также одна из причин, почему мы выбрали именно этот торговый центр для шопинга, — заявил он. — Я считаю, что традиционная идея о том, что "мужчины зарабатывают на жизнь, а женщины ведут домашнее хозяйство и смотрят за детьми", уходит в прошлое. Отцы должны участвовать в воспитании детей. Моя доченька очень привязана ко мне, и я получаю от этого процесса большое удовлетворение и ощущение достижения".

По мнению большинства китайских респондентов, переход от "Комнаты матери и ребенка" к "Комнате отца и ребенка" или "Семейной комнате по уходу за ребенком" означает нечто большее, чем просто смена названия. Это важный шаг в гуманизации городской инфраструктуры и, что более важно, он служит зеркалом глубоких трансформаций в представлениях китайских семей об уходе и воспитании детей. Эта трансформация, осуществляемая через пространственные формы, незаметно преображает роль отца и продвигает общество к более равноправной модели совместного несения обязанностей по уходу за детьми.

Автор: Хуа Ди, ИА "Синьхуа"