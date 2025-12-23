Эксперт раскритиковал сокращение платных мест в университетах

Это не решит проблем на рынке труда, однако «больно ударит» по некоторым учебным заведениям.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов усмотрел в подобных инициативах попытку «заставить людей не идти в университет».

«Это грубая и, на мой взгляд, не очень эффективная попытка вмешательства государственного регулятора на рынки труда. Решили, что раз у нас не хватает технических и инженерных специальностей и слишком много, по мнению экспертов, экономистов, юристов не очень высокой квалификации, почему-то решили, что можно взять и запретить, ограничительными мерами заставить людей не идти в университет, а пойти учиться в колледжи. Мне кажется, что больше создаётся проблема, потому что большинство университетов нуждаются в дополнительном финансировании в виде платных студентов, и эти деньги идут на поддержку и развитие качества образовательных программ, развитие инфраструктуры и так далее. Эти выпадающие доходы университетов государство должно каким-то образом компенсировать в виде субсидий. Мы понимаем, что по некоторым высшим учебным заведениям это может больно ударить, создаст им дефицит бюджета. Эта мера не решит проблемы на рынке труда».

Ранее сообщалось, что Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Сокращение коснётся 40 направлений, заявил глава ведомства Валерий Фальков. Регулирование платного зачисления впервые начнётся во время приёмной кампании в 2026 году и не затронет приоритетные направления подготовки.