В школах ищут новые способы борьбы с буллингом

В электронных дневниках школьников одного из регионов Центральной России появилась новая опция — «тревожная кнопка», с помощью которой можно сообщить о буллинге. Жалобу может отправить и ученик, и родитель. По мнению авторов инициативы, такая форма обратной связи станет «важным инструментом в борьбе с травлей». Ведь проблема буллинга продолжает быть актуальной — и неразрешимой даже в мировом масштабе.

Подчеркивается, что форма «гарантированно конфиденциальна», но не анонимна. И каждую жалобу рассмотрят. «Кнопка против буллинга» расположена не на виду, ее надо еще поискать в списке, что не очень удобно в экстренной ситуации.

С другой стороны, любой шаг, а тем более такой «системный», в борьбе против полезен. Ведь ситуация остается напряженной. По данным Центра защиты прав и интересов детей (2022), около 30% школьников в РФ сталкивались с буллингом в той или иной форме, а 17% учеников признались, что становились жертвами травли.

Исследование НИУ ВШЭ (2021): 25% школьников подвергались систематическим оскорблениям или издевательствам со стороны сверстников, 12% сталкивались с физическим насилием напрямую.

По данным ВЦИОМ (2023), 47% родителей обеспокоены тем, что их ребенка может коснуться буллинг в школе, 8% заявили, что их дети «имели дело с травлей».

По сравнению со статистикой прошлых лет (и с зарубежной), прогресс «идет». Но проблема полностью не решается, ментально в том числе. У нас нет «нулевой терпимости» по отношению к насилию, систематическим издевательствам в отношении детей и подростков, даже со стороны взрослых.

Ярким примером могут служить видео из школ, периодически возникающие в Сети, где учителя оскорбляют, унижают и даже бьют детей. Свежим примером оного стало видео из одной из школ на северо-западе Москвы, где камера видеонаблюдения зафиксировала нападение женщины-педагога на 10-летнего мальчика, у которого инвалидность по диабету.

Неясно, систематически ли учитель так поступала или нет, но под камерой она ударила десятилетку по лицу. И, по словам родителей, пообещала «выбить все зубы». Причиной конфликта стал урок физкультуры, где во время игры в футбол этот ученик толкнул другого, отобравшего мяч. Поскольку происшествие случилось вот-вот, позиция учительницы и школы пока неизвестна.

Хотя нередки и случаи обратного буллинга, когда ученик или «группа товарищей» изводит учителя. Как это произошло с учителем физики из Екатеринбурга, когда попытка разобраться с наглым подростком закончилась реальным сроком и крупным денежным штрафом для молодого учителя физики.

— Я не совсем уверен, поможет ли ребенку «жалоба в дневнике», потому что тут не соблюдается основное требование — анонимность, — говорит социальный психолог Валерий Раушинский. — Возможно, это для родителей будет актуально, и все равно это хорошо.

Работая с подростком, могу сказать, что наиболее эффективно себя показали «горячие линии», где все принципиально анонимно. И главный запрос — это даже не сигнал о травле, а потребность выговориться, получить совет.

Подростки, дети чаще всего оказываются одни, наедине с бедой и болью. Не помогают «ящики», психолог в школе, ребенок не пойдет туда, где его могут увидеть. Да чаще всего они и не знают, что можно и нужно жаловаться. Друзей нет, с родителями не всегда доверительные отношения. В регионах, и не только, у нас еще сильны многие предубеждения. В части, что «доносить западло».

Эффективными бывают беседы в школах, встречи детьми, если они не для галочки проводятся. Хорошо доходит, когда взрослые делятся пережитым в школе, откровенно говорят, как сами были жертвой или свидетелем, или даже участником, организатором травли. Ребенок понимает, что он не один такой в мире, что кто-то переживал такой же негативный, а подчас страшный опыт. Зачастую уже это открытие.

Мы рассказываем о буллинге на примерах и «схемах» из реальных историй: вот так нужно поступать, правильно действовать, вот туда идти, а так делать не нужно. К фильмам, к классике привязываем. Много удивления и тут возникает. Что он в реальной жизни, оказывается, чем-то похож на Холдена Колфилда, а друзья напоминают персонажей «Повелителя мух». Старшим показываем фильм «Чучело», «Класс коррекции» и др.

Как уже писал «МК», к «классике» травли теперь добавился и кибербуллинг, когда над жертвой не только издеваются, но и записывают все на видео, «достают» в соцсетях. Жертву не только унижают или бьют, но и вымогают деньги, шантажируют «обнаженкой», сделанной во время диспансеризации в школе, например. Или вовсе сфабрикованной.

Подобная история произошла в Екатеринбурге: группа подростков систематически издевалась над одноклассником, снимала все на видео и выкладывала в соцсети. Мальчик получил серьезную психологическую травму, дело дошло до прокуратуры.

В Калининградской области отличилась учительница — она невзлюбила нескольких учеников и планомерно изводила их, оскорбляя при всем классе. Родители обратились в правоохранительные органы после того, как несколько детей отказались ходить в школу из-за страха.

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры неоднократно высмеивал внешность и физические способности учеников, особенно девушек. Одна из них почти скатилась в булимию, учитель был уволен.

И, наконец, буллинг иногда приводит к нападениям на школу, шутингу. Это «движение», при трагических обстоятельствах зародившееся в США, находит отклик у некоторых жертв травли по всему миру. И в России тоже, будь то случившееся накануне в Успенской школе Одинцово, где подросток с ножом напал на охранника и учеников, убил одного мальчика.

Кроме того, с 2023 года по сей день, приходят сообщения о нападениях с ножом и молотком. Такие случаи были в Москве и Санкт-Петербурге, в Иркутске, под Архангельском и др. Последний раз в сентябре этого года в Воронежской области. Мотив все тот же: травля, издевательства.

Первый «женский шутинг» в РФ случился в 2022, когда восьмиклассница Арина из Брянска украла охотничье ружье и отправилась в школу разбираться с обидчиками. Девушка убила одноклассницу (которая ее не травила), ранила еще 4 человек и потом сама застрелилась.

В 2018 году на школу в Стерлитамаке, Башкирия, напал 17-летний подросток, которого травля в классе озлобила против всего мира. «Ненавижу общество!» — писал подросший ученик коррекционного класса, которого «гнобили» два года. А потом он пришел в школу с ножом и ранил 4 человек, включая учительницу. Но к счастью, не успел поджечь бензин, который он тоже принес с собой.

А вот в Казани трагедии избежать не удалось. 19-летний Ильняз Галявиев носил в себе обиду на педагогов и учеников несколько лет. В 2021-м он пришел в гимназию, откуда выпустился 4 года назад, с огнестрельным оружием. Стрелок успел убить 9 человек из одного класса, подростков 14-15 лет, которых сам никогда не знал. Смертельно ранил их учительницу и женщину-педагога начальных классов. И ранил еще 21 человека, среди которых трое взрослых и 18 детей.