Психолог предупредил о последствиях детского шампанского

Детский и семейный психолог Мария Мясникова заявила, что детям не рекомендуется давать в Новый год детское шампанское. О последствиях употребления этого напитка она поговорила с aif.ru.

По мнению психолога, когда ребенка угощают детским шампанским на Новый год, он начинает воспринимать бокал как непосредственный атрибут праздника.

«Алкоголь становится неотъемлемой, почти волшебной частью веселья, символом взрослости и радости. Радость и единство семьи оказываются тесно связанными в детских нейронных связях с видом и вкусом алкогольного напитка, а не с общением или играми», — предупредила специалистка.

Мясникова уточнила, что детское шампанское не провоцирует появление зависимости сразу. Однако в подростковом возрасте человек, который в детстве придерживался этой традиции, с большей вероятностью будет пить алкоголь для расслабления или снятия стресса.

Чтобы избежать этой проблемы, психолог посоветовала во время празднования Нового года делать акцент не на напитке, а на каком-либо действии, например, на запуске хлопушек или какой-либо семейной игре. Она также порекомендовала придумывать вместе с детьми праздничные особые праздничные коктейли.

Она также призвала говорить с подростками о вреде алкоголя.

«Но лучший разговор — это ваш пример осознанного и умеренного отношения», — добавила специалистка.

