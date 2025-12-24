Психолог высказалась о запрете детского шампанского

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой пересмотреть правила продажи «детского шампанского». Парламентарии уверены, что подобные продукты вводят детей в заблуждение относительно алкоголя и формируют преждевременную привязанность к спиртному. Детский психолог Кира Макарова рассказала, что думает по поводу этой инициативы.

© Вечерняя Москва

— Если запреты касаются детей, то они должны в чем-то касаться и взрослых. Есть такое правило в психологии, дети нас не слушают, они на нас смотрят. И поэтому, если мы с вами пьем шампанское в Новый год, поднимаем бокалы, то как запретить ребенку не делать подобного? Мы же не говорим про алкоголь. Детское шампанское не содержит алкоголя. Алкоголь вреден для детей. Детское шампанское — это всего лишь символ праздника. И там налита обычная газировка. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Вообще проблемы детского шампанского не существует. Это просто газировка, которая налита в бутылку, имитирующую бутылку шампанского, — отметила психолог.

Около трети россиян покупают подобные напитки для детей к новогоднему столу. Этот факт вызывает опасения среди депутатов, инициирующих обсуждение новых мер по ограничению распространения подобной продукции, передает «Авторадио».

Необходимо переименовать «детское шампанское» в «новогодний газированный напиток», чтобы его название не ассоциировалось с настоящим алкоголем. Об этом ранее, во вторник, 23 декабря, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.