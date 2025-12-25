На сколько повысили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз

Абитуриентам 2026/27 учебного года по некоторым предметам потребуется больше баллов по результатам единого госэкзамена (ЕГЭ), чем прежде. Это следует из приказа Минобрнауки, опубликованного 16 декабря на официальном портале правовых актов. Каких дисциплин это коснется, рассказывает «Парламентская газета».

Что изменилось

По сравнению с 2025/26 учебным годом ведомство повысило минимальные баллы ЕГЭ в отношении 6 предметов из 11 — по химии, биологии, физике, информатике, истории и иностранным языкам. Самые большие изменения коснулись нижнего порога знаний по иностранному языку — плюс 10 баллов. Меньше всего — по биологии и химии. По ним прибавили один балл. Не стали пересматривать оценки по русскому языку, профильной математике, обществознанию, литературе и географии.

Для наглядности приведем примеры.

Более низкие оценки не позволят даже в теории рассчитывать на успешное поступление.

Даты известны

Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году, а также перечень средств обучения, которые можно использовать при выполнении заданий контрольных измерительных материалов, установлены совместными приказами Минпросвещения и Рособрнадзора. Документы зарегистрированы Минюстом 4 декабря 2025 года и опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

В соответствии с ними ЕГЭ в досрочный период состоится с 20 марта по 20 апреля, в основной — с 1 июня по 9 июля, в дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. В этот день будут сдавать историю, литературу и химию. Русский язык — 4 июня, математику базового и профильного уровней — 8 июня.

ЕГЭ по обществознанию и физике запланирован на 11 июня. На 15 июня в расписании — биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам. Как обычно, на информатику и устную часть испытания по иностранным языкам предусмотрели два дня — на этот раз 18 и 19 июня.

Даты с 22 по 25 июня утвердили как резервные для ЕГЭ по всем предметам. 8 и 9 июля разрешат пересдать один из предметов по выбору школьника.

ОГЭ для девятиклассников также разделили на три периода: досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — со 2 июня по 6 июля и дополнительный — с 3 по 25 сентября.

«Несмотря на некоторое сокращение количества заданий с низким процентом выполнения, у многих ребят имеются проблемы с заданиями, связанными с пунктуационным анализом и логико-смысловыми отношениями в тексте, что указывает на ряд проблем в методике преподавания этих тем», — ранее рассказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Сенатор напомнила, что для решения таких проблем ФИПИ традиционно после завершения основного периода ЕГЭ публикует методические рекомендации, которые призваны повысить качество обучения и предназначены в первую очередь для учителей-предметников и выпускников, готовящихся к экзаменам в следующем году.