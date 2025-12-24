Как и когда начинать давать ребенку карманные деньги

Начинать регулярно выдавать карманные деньги ребёнку стоит уже в младшем школьном возрасте, чтобы он при поддержке родителей учился с ними обращаться. Этим в беседе с RT поделилась практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

«У ребёнка должна появиться активная классная копилка, которую он должен самостоятельно регулировать и понимать, когда он тратит деньги, а когда он копит», — пояснила эксперт.

Собеседница RT отметила, что ему лучше выдавать фиксированную сумму, а не оплачивать выполнение работы по дому.

«Когда мы оплачиваем выполненную работу по дому, к сожалению, это приводит к тому, что ребёнок потом самостоятельно просто так вам помочь не захочет», — подчеркнула психолог.

По её словам, размер суммы стоит ориентировать на актуальные школьные нужды — например, на питание в столовой или проезд.

Дугенцова также дала совет по контролю за тратами: процесс обучения финансовой грамотности должен быть постепенным.

«Мы его спокойно, аккуратно учим финансовой грамотности, рассказываем, что такое копилка, зачем она нужна, делаем его первые покупки... Рассуждаем вместе с ним, каким образом он может сумму потратить, что он может сэкономить, что он может отложить, что он может купить, что он может не купить. И в начале вы это делаете вместе, фиксируете что-то вместе, когда идёте в магазин какой-нибудь, потом потихонечку делегируете ему эту ответственность», — пояснила она.

Говоря о том, нужно ли устанавливать обязательные правила трат для ребёнка, психолог отметила, что важнее обсуждать с ним базовые финансовые понятия: что такое заработок, как распределяется бюджет семьи и сколько из этой суммы следует выделить ребёнку.

Ранее юрист объяснила, как вернуть деньги за покупки ребёнка в интернете без спроса.