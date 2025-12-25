Кровным родственникам хотят дать приоритет при усыновлении или опеке детей

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который изменит приоритеты при устройстве детей-сирот. Теперь органы опеки будут обязаны в первую очередь разыскивать близких родственников ребёнка и содействовать его возвращению в кровную семью. Если это невозможно, при выборе приёмных родителей преимущество получат кандидаты, которые живут в том же регионе, что и ребёнок, пишет "Парламентская газета". Авторы закона поясняют, что это позволит детям сохранить связь с родными, если те, например, исправились, но не могут навещать ребёнка из-за расстояния или финансовых трудностей. По словам депутатов, главная цель — не просто найти ребёнку любую семью, а укрепить кровно-родственные связи, что является основой государственной семейной политики. Законопроект уже внесён на рассмотрение