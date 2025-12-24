Когда ребенку стоит раскрывать правду о Деде Морозе

Новый год для многих детей — это время настоящего чуда, а Дед Мороз — его главный символ. Но рано или поздно перед каждым родителем встает деликатный вопрос: стоит ли раскрывать ребенку «секрет» волшебного дедушки? Не станет ли эта правда травмой и не украдем ли мы у ребенка часть сказки? Виктория Подсухина, педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM, рассказала «Газете.Ru», как правильно подойти к этому вопросу.

© РИА Новости

В раннем детстве, примерно до 5–7 лет, воображение — это ключевой двигатель психологического развития. Вера в сказочных персонажей, будь то Дед Мороз или Баба-яга, — это неотъемлемая часть ребенка и необходимая тренировка для ума и эмоций.

«Через сказку ребенок учится различать добро и зло, реальность и вымысел. Более того, выдуманные образы помогают ребенку сформировать ощущение того, что мир — это дружелюбное и безопасное место. Не менее важно и то, что все эти выдуманные образы — это часть культурного кода. Так ребенок воспринимает традиции и историю», — объяснила она.

При этом важным остается и то, что ребенку необходима честность в общении с родителями. Когда с ребенком говорят на равных, он чувствует, что его уважают. И честный, откровенный разговор про Деда Мороза с ребенком может стать для него уроком жизненной устойчивости. В момент, когда ребенок узнает правду, он может научиться справляться с разочарованием. Но такой разговор нужно проводить мягко, объясняя, что волшебство создается общими усилиями для того, чтобы устроить ребенку праздник.

«Итак, как же найти баланс, чтобы сохранить в ребенке веру в чудо, но при этом показать ему реальность? Во-первых, торопить события не стоит. Зачем "разоблачать" Деда Мороза слишком рано? Оптимальный возраст для такого разговора — 8–10 лет, когда критическое мышление уже активно развивается, и ребенок может сам начать задавать вопросы. Ориентируйтесь на зрелость своего ребенка», — отметила эксперт.

Во-вторых, правду можно превратить в диалог. Не просто сообщите факт, а вовлеките ребенка в беседу. Обсудите, почему эта красивая легенда возникла, какую радость она приносит людям, почему она так важна для праздника. Это стимулирует аналитические навыки.