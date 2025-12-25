Стало известно, кому нельзя даже детское шампанское

Некоторым людям нельзя на Новый год даже детское шампанское, заявил главный врач ДГКБ имени Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов. Речь идет о детях до 3 лет.

«В состав "Детского шампанского" входят вода или сок, избыточное количество сахара, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности, консерванты и углекислый газ. "Детское шампанское" строго противопоказано и запрещено детям до 3 лет. В силу незрелости ферментативной системы у детей и высокого риска аллергии рекомендуется отодвигать знакомство с таким продуктом до младшего школьного возраста», – сказал он РИА Новости.

Детское шампанское, отметил специалист, все равно дает нагрузку на поджелудочную железу, повышает уровень глюкозы и способствует кариесу.

