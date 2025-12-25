Эксперт счел правильным порицать за одного ребёнка в семье

Многодетность должна стать «нормой».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.

«Это [показывать пальцем на мать с одним ребёнком — прим. ГМ] хорошо. Для общества это хорошо. Понятно, что кому-то лично это может быть неприятно. Когда у людей есть дети, у семей есть дети — это всегда было нормой, и отсутствие детей воспринималось как ненормальная ситуация. Так было на протяжении всей истории человечества. Нужно, чтобы было понимание, что многодетная семья — это норма и естественный ход вещей».

Ранее Татьяна Голикова заявила о росте рождаемости в 26 регионах страны. Говорить о переломе трендов рождаемости в России пока рано, подчеркнула вице-премьер.