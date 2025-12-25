Как защитить детей от кибербуллинга

Как выжить в сети и защитить детей от кибербуллинга, рассказала психолог
Ведущий психолог центра «Семья» Елена Самойлова рассказала о кибербуллинге. Почему виртуальное пространство, открывшее безграничные возможности, так легко становится средой для травли и как противостоять цифровой агрессии.
Эксперт предельно ясно рассказала в том, что такое кибербуллинг и хейт, чем они опасны, и, главное — как от них защититься.
Злой комментарий или кибербуллинг? В чём разница?
Давайте начнём с основ. Важно разделять два понятия.
- Хейт (злой комментарий) — это чаще всего разовое, спонтанное проявление агрессии от незнакомого человека. Человек что-то грубо написал под постом или фото и забыл. Его мотивы — привлечь внимание, самоутвердиться за чужой счет или просто выплеснуть плохое настроение.
- Кибербуллинг — это система. Целенаправленные, повторяющиеся и осознанные действия с одной целью: унизить, напугать или изолировать жертву от общества. Здесь часто есть организатор и группа поддержки. Это не случайность, а настоящая кампания по кибертравле.
Инструменты кибербуллинга:
- прямые оскорбления и преследование в личных сообщениях;
- создание унизительных мемов, фейковых страниц или чатов, где обсуждают жертву;
- распространение личной информации (доксинг);
- блокирование из общих чатов или целенаправленное исключение из онлайн-активностей.
Ключевое отличие — в систематичности, злом умысле и чувстве безысходности у жертвы. В цифровом мире нельзя просто «выйти из сети», травма следует за человеком повсюду, а скриншоты обсуждений «за спиной» усугубляют ощущение предательства и одиночества.
Алгоритм защиты: что делать, если это случилось с вами или вашим ребёнком?
Самый главный вопрос: как действовать, если вы стали мишенью?
- Не отвечайте и не вступайте в спор. Ваша реакция — это именно то, чего ждёт агрессор. Спор даёт ему новую пищу для нападок, а ваши гневные ответы могут быть вырваны из контекста и использованы против вас.
- Сохраняйте доказательства. Делайте скриншоты оскорблений, комментариев, страниц. Фиксируйте даты, ссылки, имена. Это не только поможет, если дело дойдёт до обращения в правоохранительные органы, но и даст вам чувство контроля над ситуацией.
- Используйте инструменты платформ. Пожаловаться модераторам, заблокировать агрессора, ограничить доступ к вашему профилю для незнакомцев — ваше законное право. Опирайтесь на правила соцсетей.
- Не оставайтесь наедине с проблемой. Это самое важное правило. Кибербуллинг — это не ваша личная проблема, это проблема того, кто травит. Расскажите о происходящем близкому другу, родственнику, коллеге. Поделившись, вы снимаете с себя груз вины и изоляции.
Особое внимание — детям. Как понять, что ребёнок столкнулся с травлей в сети?
Родительская наблюдательность — первый щит. Тревожные сигналы:
- ребёнок стал скрытным, нервно реагирует на уведомления;
- резко сократил или, наоборот, стал одержимо проводить время в соцсетях;
- ухудшились сон, аппетит, успеваемость;
- появились нежелание идти в школу, жалобы на плохое самочувствие.
Что делать?
Создайте безопасное пространство для разговора. Дайте понять, что вы на стороне ребёнка, а не на стороне «правил» или «воспитания». Объясните, что он не виноват, вы видите, как ему тяжело, и будете разбираться вместе. Ваша поддержка — его главный ресурс для выхода из ситуации.
Куда обратиться за помощью?
Помните: вы не одни. Если ситуация серьёзная, всегда можно и нужно обратиться к психологу. Вы можете получить консультацию у профессиональных психологов центра «Семья» или других служб поддержки в вашем городе.
Наше главное оружие против хейта и кибербуллинга — бдительность, принципиальность и взаимная поддержка. Будьте внимательны к себе, к своему окружению и, конечно, к своим детям. Не оставляйте эту проблему без внимания.