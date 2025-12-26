Как будет работать новый план по решению конфликтов в школах

Минпросвещения разослало по школам новый план, как бороться с конфликтами в школе. Им должны пользоваться учителя, директора и школьные психологи. Инструкция состоит из пяти пунктов и предполагает, что любой конфликт школа может решить максимум за 15 дней. «Вечерняя Москва» узнала, что включает новый документ, и спросила у психологов, действительно ли он будет работать.

© Вечерняя Москва

Какие этапы включает план

Министерство просвещения утвердило пять этапов действий на случай школьных конфликтов, которыми должны пользоваться руководители образовательных учреждений. Инструкцию уже разослали по школам и в ближайшее время планируют начать применять. На каждый этап отводится от одного до трех дней, то есть максимально разрешение конфликтов должно занимать 15 дней.

На первом этапе информацию о конфликте доводят до директора школы. Устанавливаются обстоятельства ситуации и назначаются лица, ответственные за примирение сторон. Если нужно, к разбирательствам подключаются правоохранительные органы.

На втором этапе участники конфликта проходят опрос, при необходимости подключается психолог. Устанавливаются виновники ситуации.

Если разобраться не получилось, то наступает третий этап — к разбирательствам подключается комиссия по урегулированию споров. Такая комиссия должна быть в каждой школе. Ее участники рассматривают все детали конфликта и выносят письменное решение.

На четвертом этапе директор школы или назначенные им ответственные контролируют исполнение решения комиссии. Если участники конфликта хотят обжаловать это решение, то на пятом этапе они могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, в вышестоящие образовательные органы, в правоохранительные органы или в суд.

Что еще рекомендует Минпросвещения

Помимо этих этапов, в плане есть другие рекомендации. В школах советуют больше просвещать учителей и учеников о правовой культуре (включает воспитание, знание законов и собственных прав).

Конфликты рекомендуется разрешать посредством медиации, то есть через посредника, в качестве которого может выступать школьный психолог. Участников конфликта советуют обеспечивать психологическим сопровождением.

«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — говорится в еще одной рекомендации Минпросвещения.

Руководству школ рекомендуют вести профилактическую работу, беседовать с каждым ребенком по отдельности и с их родителями.

Мнение психологов о плане

У нового плана Минпросвещения действительно может быть положительный эффект, решать школьные конфликты станет проще. Однако к каждой ситуации нужен индивидуальный подход, поэтому в отдельных случаях инструкции могут меняться. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась детский психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

«Этот план звучит разумно и выглядит очень реалистично. Четкие пункты, которым должно следователь руководство школы, внесут ясность в то, как действовать в конфликтных ситуациях, и обеспечат последовательность действий. Но каждая ситуация индивидуальна, и, возможно, план может немного меняться. Например, серьезные конфликты действительно нужно доносить сразу до директора. А вот небольшие споры можно решать на уровне учителей и психологов», — считает она.

По словам эксперта, психологов необходимо подключать к разбирательствам сразу. Также, считает Сулим, необходимо наделять их большими полномочиями при решении таких конфликтов.

«Учителям не нужно пытаться решать такие конфликты самостоятельно, к этому нужно сразу подключать психологов. Некоторые споры могут разгораться из-за того, что просто кто-то не так на кого-то посмотрел. И психолог примирит стороны грамотно, ни на кого не давя. Однако сейчас у школьных психологов мало полномочий. У них четко прописано, что они могут делать, а что нет. Чтобы план действительно работал, нужно эти полномочия расширять. Нужно давать психологам беседовать отдельно с каждым ребенком, проводить тренинги, психологические мероприятия. Чтобы в целом предотвратить такие конфликты», — подчеркнула кандидат психологических наук.

План будет работать, только если в школы станут нанимать больше квалифицированных психологов. Такого мнения придерживается практикующий детский психолог-педагог, участник рабочей группы комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Дугенцова.

«Звучит все это очень классно, но без квалифицированных психологов все это не будет работать. Для начала в школы нужно "заманить" побольше хороших специалистов. Во-первых, потому что 400 учеников на одного психолога — это слишком много. Во-вторых, школьные психологи часто загружены бумажной работой и не успевают уделять детям должного внимания. Было бы здорово, чтобы бумажками занимался один человек, а непосредственной работой с детьми — другой», — рассказала она «Вечерней Москве».

Новые инструкции Минпросвещения были разработаны после целого ряда нападений, произошедших в российских школах. 16 декабря подросток из Одинцово устроил поножовщину в своем учебном заведении, убил четвероклассника и ранил еще нескольких человек. 14 декабря в школе Санкт-Петербурга девятиклассник несколько раз ударил ножом учительницу, которая поставила ему плохую оценку. В октябре в бурятской школе подрались учитель и ученик. Дети завели педагога в раздевалку и стали его душить. Мужчина начал отбиваться, в итоге один из ребят сломал кисть.