Доктор развеял миф, что дети могут получить все нужные витамины из еды

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо заявила, что даже при соблюдении сбалансированного рациона ребёнок не может получить все необходимые витамины.

По её мнению, современные продукты часто содержат недостаточно микроэлементов, которые важны для нормального развития детского организма.

Шуппо в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что утверждение, будто все витамины можно получить из продуктов, является мифом. В современных условиях, когда качество продуктов питания может быть снижено, детям может потребоваться дополнительный приём витаминов по рекомендации педиатра.

Особое внимание врач уделила витамину D, который играет ключевую роль в иммунной системе, формировании костного скелета и гормональных процессах растущего организма.

Она также отметила важность жиров для когнитивного развития детей. Для поддержания здоровья клеток головного мозга рекомендуется включить в рацион школьников омега‑3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире.

