Ппсихолог предостерегла от резкого запрета онлайн-игр детям

Запрет популярных игровых платформ может спровоцировать у детей симптомы, похожие на синдром отмены, вызванные прекращением привычной активности. Современные дети воспринимают подобные игры не только как развлечение, но и как средство социализации и самовыражения, поэтому лишение возможности играть воспринимается ими крайне остро, пояснила Татьяа Орлова, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ, в беседе с ТАСС.

«Это отчасти похоже в поведенческом смысле на синдром отмены. То есть они регулярно играли, регулярно общались, получали свой дофамин, нейромедиатор удовольствия и предвкушения. Для детей это не просто игра, это своя вселенная, свое сообщество, платформа для общения, для творчества, для социальных связей. Внезапная блокировка игры равносильна закрытию любимого кружка или парка, куда больше нельзя ходить и встречаться с друзьями», — комментирует специалист.

Она предупреждает, что реакция детей на запрет может включать агрессию, раздражение, депрессию и тревожность. Первые дни после запрета игры становятся самыми тяжелыми, поэтому взрослым рекомендуется проявить понимание и поддерживать разговор с ребенком.

Родители не должны игнорировать чувства ребенка высказываниями по типу «всего лишь игра, найдешь другую». Вместо этого важно выяснить, какую ценность представляла она для ребенка — общение, творчество или игровые достижения — и предложить соответствующие альтернативы: личные встречи с друзьями, творческие занятия или новые игры, подходящие возрасту.

Специалисты считают важным объяснить подросткам причины ограничений, избегая негативных комментариев. Критическое отношение родителей к эмоциям ребенка способно усилить негативную реакцию и затянуть кризис. Идеальным решением станет принятие чувств ребенка, обсуждение ситуации и оказание помощи в адаптации к новым условиям.

«Признать, принять, помочь адаптироваться, прожить - это идеальные действия, которые могут сделать родители», — подытожила психолог.

Ранее, в конце ноября, ведомство Роскомнадзора заблокировало популярную игровую платформу Roblox из-за экстремистского контента. Эта мера вызвала сильный резонанс среди детской аудитории, многие опубликовали эмоциональные видеоролики с выражением недовольства потерей доступа к любимому развлечению.