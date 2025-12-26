Названы самые популярные репетиторы в 2025 году

В 2025 году традиционно были наиболее востребованы репетиторские и групповые занятия по математике (32% покупок), русскому и английскому языкам (19 и 18% соответственно), а также занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Однако на фоне увеличения доли учеников, которые решают не переходить в 10-й класс, темпы роста запросов на подготовку к ЕГЭ замедляются, рассказала «Газете.Ru» Юлия Батькаева, руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд».

При этом на 45% относительно показателей прошлого года увеличился спрос на китайский, арабский и корейский языки. Мы считаем, что эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, а топ предметов останется неизменным.

Стоимость занятий варьируется в зависимости от формата и класса. Так, в дошкольном направлении покупатели разово тратят в среднем 11 000 рублей, в начальных классах — 13 800 рублей, в средней школе (5–9 классы) — 17 500 рублей, в 10–11 классах — 20 100 рублей. В такую покупку могут входить, например, несколько занятий с репетитором, тренажер или мини-группа. В репетиторском формате покупатели в среднем за один раз приобретают 24 индивидуальных занятия. Такая покупка обычно обходится в 22 200 рублей, однако стоимость может варьироваться в зависимости от класса ученика.