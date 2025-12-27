Эксперт объяснил, какие игрушки не нужно дарить ребенку на Новый год

Детский новогодний подарок должен быть не только привлекательным, но радовать ребенка и помогать ему развиваться. В противном случае есть риск того, что презент занизит самооценку, а также вызовет агрессию или тревожность. Об этом «Известиям» рассказала детский психолог, консультант производителя развивающих наборов Give Creative Светлана Мигунова.

© Газета.Ru

«В первую очередь стоит отказаться от реалистичного игрушечного оружия — пистолетов, автоматов, мечей, а также от фигурок монстров и злодеев. Детская психика легко переносит модели поведения из игры в реальную жизнь, что может привести к снижению эмпатии и росту агрессии», — предупредила специалист.

Она посоветовала подарить ребенку конструктор, который поможет развивать воображение и мелкую моторику. Также хорошим подарком для активных детей будут спортивные принадлежности.

Психолог порекомендовала не дарить и чрезмерно сложные игрушки, которые не требуют действий от ребенка, работая самостоятельно. Такие товары могут спровоцировать неуверенность, поэтому вместо них следует приобрести простые и функциональные игрушки, такие как кубики, краски или музыкальные инструменты.

Помимо этого, стоит избегать игрушек, разделенных по гендерному признаку. Эксперт объяснила, что при выборе подарка нужно учитывать возраст и уровень развития ребенка, а не его пол. Презент должен соответствовать интересам получателя и быть для него понятной.

Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова до этого рассказала, что в новогодние праздники в жизни детей происходит большое количество ярких событий, которые могут стать не только источником радости, но и причиной эмоционального перевозбуждения, капризов и других трудностей. В такой период родителям необходимо сохранять спокойствие, поскольку дети отражают состояние взрослых.