Почему важно учитывать мнение ребенка при усыновлении

Он должен оставаться с тем опекуном, с которым у него сложились лучшие отношения.

Нередко это случается с родственниками третьей линии, а не с более близкими. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал генеральный директор «Центра развития социальных проектов», руководитель портала Усыновите. Ru Армен Попов.

«Вот я больше 30 лет занимаюсь семейным устройством. Меня смущает лишь одно — я вижу, какое количество невероятное историй, когда всё идёт не по сценарию, не так, как прописано по закону. Но какие-то вещи могут, прежде всего, быть в интересах ребёнка. Ситуация вполне житейская — у ребёнка сложились замечательные отношения с родственником третьей линии, тётей или дядей. И вот как здесь быть? В интересах ребёнка будет, чтобы он был усыновлён родственником третьей линии, а не второй. Получается коллизия. В таких вопросах очень важно учитывать интерес ребёнка».

Ранее в Госдуму внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении или опеке. Согласно документу, профильные органы будут обязаны принять меры по розыску близких ребёнка, который потерял родителей.