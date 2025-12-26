Вес алабая – сколько весит щенок и взрослый питомец

Владельцам собак рекомендуется контролировать массу тела их питомцев. Особенно это важно для представителей крупных пород, к которым относятся среднеазиатские овчарки. Чтобы вовремя заметить отклонения от стандартных показателей, хозяевам полезно знать вес алабая в норме, сколько весит щенок по месяцам.

Содержание Какие факторы влияют на вес алабая? В каком возрасте алабаи перестают расти? Сколько весит алабай в норме – таблица по месяцам Что позволит поддержать нормальный вес? Почему может быть избыток или недостаток веса? Как определить, что есть проблемы? Часто задаваемые вопросы

Слишком большие габариты любимца – далеко не всегда повод для гордости. Избыточная масса тела провоцирует возможные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также болезни сердца и сосудов. Если размеры собаки заметно меньше положенного, это тоже тревожный признак. Возможно, питомец болен или рацион для него подобран неправильно.

Какие факторы влияют на вес алабая?

Владельцу нужно следить за тем, сколько весит алабай по мере взросления, а также учитывать, какие основные факторы влияют на увеличение или уменьшение его массы:

Начало прикорма. Опытные заводчики начинают прикармливать щенков уже через месяц после рождения. Поскольку одним молоком подрастающие животные уже не наедаются. Чтобы их рост и вес увеличивались, им подбирают специальный корм для щенков. Производители промышленных кормов предлагают большой выбор таких продуктов. Чтобы рацион подходил питомцам, стоит посетить ветеринарного врача, который подберет меню, исходя из потребностей животных. Корм для молодых особей должен быть калорийным, поскольку их организм растет и развивается. Пол животного. В период от рождения до 3 месяцев разница у разнополых щенков не особо заметна. Но в процессе взросления мальчики значительно обгоняют девочек по всем критериям. К году самцы превышают самок по высоте в холке примерно на 4-5 см. А показатели массы тела годовалых кобелей и сук могут различаться очень существенно – не менее чем на 10 кг. Наследственность собаки. Особи, относящиеся к одной породе, развиваются примерно одинаково. Но представители одного помета могут обгонять в весе и росте своих сверстников, рожденных от других родителей. Заводчики обязательно обращают внимание на габариты мамы и папы, когда хотят получить крупное потомство. Сбалансированный рацион. Хозяин может выбирать самостоятельно, чем кормить любимца – домашней или промышленной едой. Главное – чтобы пища обладала сбалансированным по нутриентам составом и подходила возрасту и активности животного. Чтобы подобрать идеальное меню, лучше составлять его совместно с ветеринарным диетологом, который точно знает, как кормить собаку правильно. Он проверит, сколько весит алабай на данный момент, и подберет ему новый рацион, если это будет требоваться. Физическая активность. Чем лучше развита мускулатура у собаки, тем внушительнее выглядит ее комплекция. Недостаток движения может спровоцировать ослабление мышц, а также набор лишних килограммов. Поэтому алабая желательно приобретать владельцу, имеющему собственный дом с участком земли, где питомец сможет вдоволь побегать. Уход за собакой. Условия жизни напрямую влияют на правильное развитие животного. Обязанность человека – учитывать все потребности взрослеющего организма. Тогда показатели питомца в росте и массе будут максимально приближены к породному стандарту. Размер помета. При условии многоплодной беременности детеныши, как правило, рождаются некрупными. И материнского молока, соответственно, им будет доставаться меньше, чем в небольшой по размеру «семье». Чтобы вес щенков рос, хозяевам нужно докармливать их. Инфекции и другие болезни. Вес щенка алабая растет по месяцам. Заболевания, перенесенные в детском возрасте, могут влиять на правильное развитие организма. Восстановление после болезни может занять немало времени. И в итоге набор веса и рост щенка, скорее всего, будут идти медленнее.

Если габариты будущего питомца принципиальны для его владельца, то в первую очередь стоит выбирать помет, рожденный от родителей, отличающихся крупными габаритами. Посетив питомник, нужно попросить показать маму и папу, оценить их внешние данные. Непременно перед тем, как осматривать их, важно изучить породный стандарт и точно знать, каким должен быть их экстерьер.

В каком возрасте алабаи перестают расти?

До 6 месяцев ноги овчарки выглядят длинными и тонкими. У большей части щенков этой породы максимальное увеличение тела и конечностей продолжается до 8 месяцев. После этого рост идет не так интенсивно. Но у некоторых особей он продолжается вплоть до 10 месяцев.

По достижении годовалого возраста рост в высоту полностью прекратится, но собака будет продолжать развиваться и скоро начнет напоминать размерами теленка. Годовалые кобели могут достигать в холке 75 см, а суки – 70. Следует учитывать тот факт, что иногда рост самок останавливается с наступлением первой течки (примерно в 9 месяцев).

Активно набирать мышечную массу собака продолжает до трехлетнего возраста.

В 3 года ее организм уже считается полностью сформированным. В промежуток от 2,5 до 3 лет вес алабая достигает максимальных показателей. При этом допускается потеря животным нескольких сантиметров в росте. Такое иногда происходит потому, что ощутимый набор массы тела влияет на суставы и связки.

Сколько весит алабай в норме – таблица по месяцам

Выяснить, правильно ли развивается среднеазиатская овчарка, можно, сравнив ее индивидуальные данные со стандартными для этой породы показателями.

Для этого следует сопоставить характеристики собаки с данными в таблице:

Возраст Вес у кобеля Вес у суки Высота в холке у кобеля Высота в холке у суки от рождения до 1 месяца 0,5 кг 0,35 кг 24 см 23 см 1 месяц 5 кг 4 кг 25 см 24 см 2 месяца 10 кг 8 кг 35 см 34 см 3 месяца 18 кг 16 кг 47 см 45 см 4 месяца 30 кг 25 кг 55 см 50 см 5 месяцев 37 кг 32 кг 58 см 55 см 6 месяцев 38 кг 34 кг 62 см 57 см 7 месяцев 45 кг 35 кг 63 см 60 см 8 месяцев 50 кг 40 кг 65 см 63 см 9 месяцев 55 кг 45 кг 68 см 65 см 10 месяцев 60 кг 53 кг 70 см 66 см 11 месяцев 65 кг 60 кг 72 см 67 см 1 год 70 кг 63 кг 73 см 68 см 2-3 года до 80 кг до 65 кг 75 см 70 см

Таблица, демонстрирующая вес алабая по месяцам

Не нужно бить тревогу, если показатели питомца не совпадут в точности с характеристиками из приведенной в статье таблицы. Надо учитывать, что каждое животное имеет индивидуальные особенности развития, поэтому незначительные отклонения допустимы и считаются нормой. Главное, чтобы из щенка со временем выросла гармонично развитая, сильная собака.

Что позволит поддержать нормальный вес?

Среднеазиатские овчарки славятся отменным аппетитом и поэтому имеют склонность к ожирению. Это вредно для их здоровья в целом, а для суставов особенно. Важно не перекармливать щенка, а предлагать ему рацион, включающий в себя необходимое для правильного развития количество белков, жиров, витаминов и минералов, позволять питомцу бегать и играть. Тогда расти будут мышцы, а не жировая прослойка. Получается, что в поддержании нормальной массы тела играет роль не только питание, но и регулярные физические нагрузки, подходящие для возраста питомца.

Если подсчет калорий для владельца собаки – затруднительная задача, то привести показатели массы тела в норму поможет консультация с ветеринарным диетологом, который составит для любимца меню.

Почему может быть избыток или недостаток веса?

Главная причина отклонения от нормальной массы тела у щенков любой породы – перекорм или недокорм. И то, и другое вредно для животного. Поэтому в вопросах питания лучше придерживаться рациона, подобранного специалистом.

Соблюдать принципы правильного кормления важно и владельцам беременных собак. Если будущую мать перекармливают, и при этом она мало двигается, то щенки могут уже родиться с избытком веса. А слишком скудный рацион приведет к истощению беременной и ее потомства.

Владельцу собаки трудно отрегулировать систему кормления самостоятельно, лучшим выходом будет консультация с диетологом.

Но не всегда отклонения от стандартных показателей связаны с особенностями рациона.

Иногда они – следствие заболеваний. Хозяев должна насторожить ситуация, если их собака заметно похудела без видимой причины. Возможно, у нее появились паразиты. Случается, что понижением массы тела питомцы реагируют на стрессовые ситуации: долгое отсутствие любимого хозяина, переезд и т.д.

Владельцу важно контролировать вес алабая в разные периоды его жизни. При резком уменьшении или увеличении массы тела собаки надо обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Только специалист может провести диагностику, выявить проблему и правильно назначить лечение.

Как определить, что есть проблемы?

Если ситуация с набором или потерей веса критичная, это будет заметно сразу. Животное, страдающее от недоедания, имеет болезненный вид, не радует владельца своей активностью. Можно заметить худобу, выпирающие ребра. У собаки с избыточным весом незаметна талия, имеется жир на животе и боках. Об истощении и ожирении ветеринарные врачи говорят в том случае, если масса тела меньше или больше положенной на 20%.

Небольшие отклонения от нормы выявить сложнее. Лучший способ держать размеры щенка под контролем – регулярно производить измерения, записывать показатели роста и веса, сравнивать их со стандартными данными. Самые точные измерения можно получить, взвешивая питомца на приеме у ветеринара. Если часто посещать клинику только ради взвешивания неудобно, можно приобрести платформенные весы для домашних животных.

Взвешивать собаку рекомендуют раз в 2-3 месяца. Если у питомца имеются какие-либо проблемы со здоровьем, врач может порекомендовать делать это чаще.

Если владелец определил, что у любимца проблемы с весом, не стоит самостоятельно корректировать рацион, предлагая животному больше или меньше еды. Лучше записаться на прием в клинику, где специалисты определят точную причину состояния собаки и решат, что нужно делать. Возможно проблема не в рационе, а в наличии болезни, влияющей на массу тела.

Часто задаваемые вопросы

Сколько в норме весит алабай в 2-3 месяца? В двухмесячном возрасте кости скелета среднеазиатской овчарки усиленно формируются. С этим связано значительное увеличение массы тела питомца. Согласно породному стандарту, кобель в этот период должен весить примерно 10 кг, а особь женского пола – около 8 кг. По достижении возраста 3 месяцев щенки растут не менее интенсивно. Вес алабая в этом возрасте стремится к 18 кг у мальчиков и к 16 кг у девочек. Незначительные отклонения от этих показателей не должны стать поводом для тревоги владельца собаки.

Источники:

Андрей Шкляев «Алабай – среднеазиатская овчарка», 2014. Марина Тюрмина «Вырастить Алабая! Практическое руководство по выращиванию щенка крупной породы», 2023.

