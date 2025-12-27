Западные ученые неожиданно ополчились на плюшевых мишек

Политкорректность, наверное, в общем и целом, штука неплохая. Важна, конечно, форма. Ну, и чувство меры не помешает. Впрочем, к современным деятелям, продвигающим «вокистскую» идеологию, чувство меры никакого отношения не имеет. Очередной жертвой борцов за всемирную ультралиберальную «справедливость», кажется, стали… плюшевые мишки.

Исповедующие «вокизм» деятели дошли до того, что призывают родителей покупать своему чаду плюшевого мишку на Рождество, потому что эта игрушка мешает детям по-настоящему знакомиться с природой.

Напомним, что «вокизм» или «воук-культура» (можно примерно перевести как «культура пробуждения») — это относительно новомодный на Западе политический термин, обозначающий популярное у левых и либералов повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и гендерной справедливости.

Но вернемся к нашим плюшевым медведикам. Приятная игрушка может быть любимым спутником детства, но группа французских исследователей теперь жалуется, что эти "карикатуры" не дают детям представления о природе, рассказывает близкое к консерваторам британское издание Daily Mail.

Плюшевые мишки выглядят, как правило, восхитительно «мимишными», с огромными головами, огромными глазами, а также мордочками и лапками, на которых явно отсутствуют раздирающие плоть зубы и когти.

По мнению ну очень серьезных исследователей «вокистского» толка, такой «диснеевский» взгляд на смертельно опасных хищников может поставить под угрозу отношения детей с природой. Этих деятелей беспокоит то, что дети, выросшие на мягких, приятных, но ненаучных игрушках, вырастут с ограниченным пониманием реальной дикой природы.

Ведущий автор исследования доктор Николя Муке из Французского национального центра научных исследований (CNRS) рассказал Daily Mail:

“Для многих детей первое ”дикое животное" - это не то, что они видят в лесу, а то, что они обнимают его в своей кроватке. Особенности, которые делают плюшевых мишек такими привлекательными, - большие круглые головы, мягкий мех, однородная расцветка и нежные формы - совсем не похожи на диких медведей. Если медведь, который утешает ребенка, совсем не похож на настоящего медведя, то эмоциональный мост, который он выстраивает, может скорее увести от истинного биологического разнообразия, чем привести к нему».

В новой статье, опубликованной в журнале BioScience, доктор Муке и его соавторы утверждают, что детские игрушки являются важным способом узнать больше о природе. Исследователи не поленились и опросили 11 000 человек, чтобы узнать, были ли у них в детстве приятные игрушки и, если да, то каких животных они изображали. 43% опрошенных сообщили, что в детстве их игрушкой был мишка

И вот многоумные исследователи теперь отмечают, что эти игрушки характеризуются особенностями, которые чаще встречаются у человеческих младенцев, чем у медведей.

"Плюшевые мишки соответствуют универсальным правилам красоты: большие головы, округлые силуэты, однородный мягкий мех, нейтральные цвета и выразительные глаза - черты, которые сразу же привлекают к ним внимание", - рассуждает доктор Муке.

По сути, исследователи утверждают, что это упущенная возможность помочь детям установить контакт с природой.

Доктор Муке говорит: "Не истолковывайте наши результаты превратно, наша цель - вовсе не избавиться от плюшевых мишек! Эти игрушки - замечательные компаньоны. Напротив, мы считаем, что их можно использовать более продуманно".

Связь, которую дети устанавливают со своей первой мягкой игрушкой, невероятно прочна, обеспечивая физический комфорт и являясь постоянным спутником, который остается с ними на долгие годы.

Таким образом, плюшевые мишки могут выступать в качестве "эмоциональных послов" для настоящих животных. Но если медведи, которых мы любим в детстве, совсем не похожи на животных, которых нас просят защищать в дикой природе, эта связь никак не помогает, считают авторы исследования.

Во втором исследовании ученые сравнили физические особенности медведей с чучелами животных. Хотя ни одна мягкая игрушка не была похожа на настоящего медведя, самыми близкими к идеалу оказались панды, пишет Daily Mail.

Доктор Муке считает неслучайным, что самый похожий на игрушку вид медведей - это медведь, которому уделяется наибольшее внимание, когда речь заходит об охране природы, и который часто используется в качестве талисмана для экологических проектов:

"Мой интерес к плюшевым мишкам проистекает из более широкого вопроса: почему некоторые виды пользуются большим вниманием и защитой, в то время как другие игнорируются? Плюшевые мишки - это забавный, почти универсальный способ исследовать ту же самую предубежденность, потому что они показывают, какие черты характера заставляют нас заботиться о тех или иных животных с самого раннего возраста».

Исследователи уверяют, что не хотят, чтобы мы выбрасывали наших старых любимых мишек или превращали любимых персонажей, таких как Медвежонок Паддингтон или Винни-Пух, в устрашающих хищников. Однако хотят, чтобы наряду с классическими моделями предлагались игрушки с более реалистичными характеристиками. Предлагаемые игрушки, по их мнению, могут представлять менее популярные виды животных, такие как малайский медведь, или не ограничиваться при производстве игрушек мишками и кроличками, а включать и животных, которые традиционно не считаются симпатичными.