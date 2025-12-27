Психолог объяснил агрессивное поведение школьников в отношении учителей

Требования к детям в образовательных учреждениях снизились, это стало причиной «вседозволенности».

Ученики стали воспринимать педагогов как «прислугу». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Они такие, потому что мы такими их воспитывали. Государство позволило видеть в учителях прислугу, наверное. Школа превратилась в сферу услуг, клиент всегда прав. Государство запретило детей пальчиком трогать, раньше папочка ремень бы снял да выпорол или учительница бы объяснила, что почём. В русском языке есть два слова, которые выглядят как синонимы. Одно из них — свобода, другое — воля. Но на самом деле это причинно-следственная связь. То есть, если у человека нет воли, то, что он делает, не свобода, а произвол. И детям позволили абсолютно обезволиться: от них стали меньше требовать, школа перестала воспитывать, она может только учить. Мы сами к этому пришли. Вседозволенность заканчивается там, где есть требования».

Ранее в школе № 1158 Москвы заявили о передаче в полицию данных об оскорблявшем педагога ученике. Поведение восьмиклассника категорически неприемлемо и нарушает нормы морали и элементарного уважения к человеку и профессии, заявила директор учреждения Татьяна Киркова. По её словам, коллеги узнали о случившемся накануне вечером, а сегодня утром родителей школьника вызвали к директору, пишет «Комсомольская правда».