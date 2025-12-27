Психолог предупредила о негативном влиянии ИИ на детей

Психолог и эксперт в области техники речи Виктория Родионова рассказала о весьма тревожной тенденции последних пары лет. По словам специалиста, сегодня почти 58% детей имеют нарушения речевого развития. Она связывает это с повсеместным использованием гаджетов и голосовых помощников.

Как утверждает Родионова, для того чтобы ребенок научился говорить, требуется живое участие родителей. Когда взрослые погружены в свои телефона, роль собеседника и источника знаний берут на себя виртуальные помощники вроде Алисы. В это время ваше чадо лишается самого главного: он не слышит полноценную человеческую речь, отмечает канал «Говорит Москва».

Родионова пояснила, что речь наполняют любовь и энергия родителей, а также их живая мимика, жесты и эмоции. Мозг ребенка учится расшифровывать эти сложные сигналы и отвечать на них. В общении с искусственным интеллектом всего этого нет. Более того, в такие моменты мозг малыша часто пассивно потребляет информацию, а не активно работает, чтобы понять и воспроизвести ее. Эксперт подчеркнула, что родительское участие остается незаменимым фундаментом для формирования речи.

Ранее автор книг и курсов для родителей Диана Машкова советовала родителям читать книги, сидя в обнимку с детьми. Поболтать с ними о приятных событиях дня или планах. Она пояснила, что такое время бесценно для отношений. Дети нуждаются в живых и эмоциональных отношениях, а не модных гаджетах, писал «ГлагоL».