Эксперт рассказал о важности психологической помощи школьникам перед ЕГЭ

В следующем году повысятся минимальные баллы ЕГЭ по 6 из 11 предметов. Новые требования закреплены приказом Минобрнауки. Как отмечают специалисты, этот порог обеспечивает возможность поступления в вуз. Чтобы снизить стресс и улучшить результаты перед экзаменами детям необходима психологическая помощь. Об этом в беседе с Авторадио рассказала психолог, консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина:

"Психологическая помощь перед экзаменом — это в первую очередь обучение навыкам. Понимать свое состояние, распознавать стресс, тревогу, замечать, какие вот тревожные мысли разгоняются по кругу, уметь с этим справляться, как эта тревога в теле работает в моем, как я на это реагирую, у нас эмоции все в теле живут".

Эксперт рассказала, как родители могут помочь своему ребенку в преддверии экзаменов.

"Ребенок иногда бывает себя с этой оценкой вместе соединяет. Если я плохую оценку на экзамен получу, значит, я плохой, значит, я кого-то подвел. Я позор школы, класса, своих репетиторов и так далее. И вот родителям можно как раз доносить, транслировать мысль, что образование – это не про то, что ты хороший или плохой, успешный или неудачник. Расширяет просто образование сфера твоей свободы, твоих возможностей. Чем больше ты умеешь, тем больше у тебя возможностей".

В Совете Федерации призвали усилить психологическую помощь учащимся перед ЕГЭ. Сенаторы считают, что снизить эмоциональное давление на учеников помогут организация специальных кабинетов доверия и проведение дополнительных занятий.