Штрафы за отсутствие детских автокресел станут гораздо строже

Президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении штрафов за несоблюдение требований к перевозке детей.

Документ ужесточает ответственность за перевозку детей в автомобилях без использования автокресел, которые обязательны до достижения ребенком семилетнего возраста.

Штрафы за подобное нарушение увеличатся примерно в два раза: с водителей возьмут вместо трех пять тысяч рублей, для должностных лиц штрафные санкции вырастут с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тысяч рублей.

При этом индивидуальные предприниматели и самозанятые таксисты будут нести ответственность в том же размере, что и юридические лица и должностные лица соответственно.

Депутат ГД Никита Чаплин, комментируя "РГ" инициативу, подчеркнул, что безопасность детей является абсолютным приоритетом для государства. Увеличение штрафов, по его оценке, станет серьезным сигналом для всех, кто пренебрегает использованием специальных удерживающих устройств или другими нормами безопасности при перевозке детей.