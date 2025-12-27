Психологи оценили пользу скуки для развития детей

Если ребенок говорит «мне скучно», многие родители воспринимают это как сигнал к действию: нужно срочно что-то придумать. Однако психологи и педагоги считают, что скука — это не проблема, а важная часть развития. Умение справляться с ней — такой же полезный навык, как и многие другие, пишет Conversation.

© Naukatv.ru

«Скука выполняет полезную функцию, — объясняют эксперты. — Это сигнал, что пора что-то менять: обстановку, занятие или круг общения. Она мотивирует ставить новые цели».

Современные родители часто пытаются оградить детей от этого чувства. Причины бывают разными: нехватка времени, желание дать ребенку все самое лучшее или тревога за его успехи. Легкий доступ к гаджетам тоже упрощает задачу — включил мультик, и ребенок занят.

Чем полезна скука?

Профессор Гарвардской школы государственного и некоммерческого управления Артур Брукс обнаружил, что скука необходима для размышлений. С ним согласны и другие исследователи, изучившие ее влияние на формирование личностных качеств.

Развивает самостоятельность. Когда ребенок сам решает, чем заняться, он учится планировать, ставить цели и управлять своим временем.

Стимулирует творчество. Мозг, не получая готовых развлечений, начинает искать выход и придумывать новое. Это будит естественное любопытство.

Учит справляться с эмоциями. Умение переживать легкий дискомфорт, не убегая от него, — ценный жизненный навык.

Дает время для размышлений. Именно в тишине и бездействии рождаются важные вопросы о себе и мире.

«Дети, которым редко бывает скучно, могут вырасти во взрослых, которые не умеют с ней справляться», — предупреждают психологи.

Как помочь ребенку справиться со скукой?

Признайте, что скука — это нормально. Скажите: «Да, иногда бывает скучно. Это скоро пройдет, и ты найдешь, что делать».

Предлагайте идеи, но не решения. Для малышей можно подготовить «коробку идей» с карточками простых занятий. Детям постарше дайте возможность проявить инициативу.

Создавайте «пространство для скуки». Это время, когда нет запланированных кружков, мультиков или игр. Пусть ребенок поскучает 5–10 минут — это уже хорошее начало.

Показывайте пример. Родителям тоже полезно иногда просто посидеть в тишине, понаблюдать за природой или помечтать.

«Отказ от обязанности постоянно развлекать детей может помочь и самим родителям снизить уровень стресса», — добавляют эксперты.

Таким образом, скука — не враг, а союзник в развитии. Она учит ребенка слушать себя, находить внутренние ресурсы и ценить моменты спокойствия. Поэтому в следующий раз, услышав жалобу, можно спокойно ответить: «Это здорово! Значит, скоро в твоей голове родится новая интересная идея».