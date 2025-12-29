Педиатр рассказал, как выбрать сладкие подарки для детей

В преддверии новогодних праздников педиатр рассказала, какие конфеты разрешены детям, и назвала количество конфет, которые можно съесть за день. По словам Натальи Буздаловой, детям до трех лет конфеты противопоказаны.

По словам врача-педиатра Натальи Буздаловой, родителям стоит ограничить количество сладостей, съеденных ребенком. При этом важно учитывать не только количество, но и качество конфет.

Так, при выборе сладостей нужно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение полезным альтернативам.

«Главное — качество и безопасность, а не количество сладостей», —подчеркнула Буздалова.

Поэтому врач советует формировать наборы из зефира, пастилы или натурального мармелада.

Детям до трёх лет следует дарить игрушки или фруктовое пюре и отказаться от конфет.

Что касается детей в возрасте 3–7 лет, им разрешено не более одной-двух конфет, для детей старше семи — не более четырёх.

При этом Буздалова советует не злоупотреблять карамелью и леденцами, которые могут быть опасны из-за риска подавиться, искусственных красителей и алкоголя в начинке.