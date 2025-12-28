Как оформить загранпаспорт детям: эксперт напомнил о порядке процедуры

Эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко напомнил о важном изменении в правилах выезда за границу для несовершеннолетних. С 20 января 2026 года для детей любого возраста станет обязательным загранпаспорт, а пересечение границы по свидетельству о рождении будет невозможно. Оформить такой паспорт можно с самого рождения малыша, напоминает ИА DEITA.RU.

Родителям доступны два варианта: биометрический паспорт, который будет действовать на протяжении 10 лет или привычный уже бумажный документ старого образца сроком на 5 лет. Ключевое отличие — для биометрического паспорта необходимо снять отпечатки пальцев, а госпошлина на него выше: три тысячи рублей для детей до 14 лет и шесть тысяч рублей для подростков от 14 лет. Для паспорта старого образца пошлина составляет одну тысячу и две тысячи рублей соответственно.

Для оформления будут нужны фотографии ребенка, свидетельство о рождении (для тех, кому еще не исполнилось 14 лет) или паспорт (с 14 лет), а также паспорт родителя. Подать заявление удобнее всего через портал Госуслуг, также можно прийти в МФЦ или сразу в подразделение МВД по вопросам миграции (записаться можно тоже через Госуслуги), но там возможны очереди. Важный нюанс — присутствие ребенка при подаче документов обязательно для получения биометрического паспорта, если ему уже исполнилось 12 лет, а для документа старого образца — с 14 лет.

После заполнения заявления на Госуслугах и оплаты пошлины нужно дождаться приглашения в выбранное подразделение МВД. С собой понадобятся оригинальные документы, не копии, а для биометрического паспорта дополнительно на месте сделают фото и снимут отпечатки пальцев. Готовый документ обычно изготавливается в течение месяца по месту прописки или до трех месяцев по месту фактического проживания.

Эксперт особо отметил, что с 2026 года загранпаспорт потребуется детям даже для поездок в страны, куда ранее можно было въехать по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, включая Абхазию, Беларусь, Казахстан и Киргизию.