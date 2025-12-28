В Беларуси выпустили игрушки с AR-эффектом

В Минске появились елочные игрушки с дополненной реальностью. Первые образцы уже поступили в продажу. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук побывала на предприятии, где их делают.

Первое, что бросается в глаза на фабрике, — отсутствие конвейера. Снегирей, зайчиков и снеговиков здесь делают полностью вручную. Новогоднее настроение создают около десяти мастеров. Елочные игрушки изготавливают из специальной смеси гипса, воды и секретного ингредиента. Массу заливают в форму и отправляют в центрифугу на пять минут.

«Это наши знаменитые игрушки, которые уже наделали шума. Сейчас я их открываю, они очень хрупкие. Затем зачищаю изделия. Такие игрушки легче и не такие хрупкие, как стеклянные», — рассказала литейщик гипсовых изделий Юлия Ерошенко.

Сказочные персонажи оживают в руках художниц. Они аккуратно прорисовывают мех, глаза и тени. За день мастера декорируют сотни елочных украшений.

«Обычно мы делаем несколько вариантов и потом всем коллективом выбираем тот, который нравится большему числу людей. Чаще всего вдохновляемся воспоминаниями из детства, советскими мотивами. Берем за основу знакомые всем игрушки, иллюстрации и сказки из детства», — рассказала начальник производства елочных игрушек Анастасия Голуб.

Главный герой этого года — лошадь. На фабрике их целый табун: шахматные, в стиле детских игрушек и даже в пальто. Символ будущего года художники наносят и на стеклянные шары. Некоторые игрушки — с сюрпризом.

«В каждой игрушке есть своя маленькая сказка. На изделии размещен QR-код, на который можно навести камеру и посмотреть небольшой мультфильм. Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы это был не просто аксессуар на елке, а маленькая новогодняя история. Все эти сказки мы сочиняем сами», — рассказал директор фабрики елочных игрушек Андрей Бегун.

Ежегодно на фабрике производят несколько сотен тысяч Дедов Морозов, синичек и самолетиков. Белорусскими игрушками украшают елки в Казахстане, России, Кыргызстане и других странах Содружества.