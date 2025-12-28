Эксперт объяснил, как реагировать на разоблачение Деда Мороза

Некоторые родители переодеваются в Деда Мороза, чтобы подарить детям подарки и создать настоящую атмосферу новогоднего волшебства. Однако случайное разоблачение может стать для ребёнка серьёзным потрясением. Психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем» рассказала, как правильно объяснить ситуацию, чтобы избежать травмы и сохранить веру в праздник.

© РИА Новости

По её мнению, лучше всего представить переодевание как добрую семейную традицию, которая передаётся из поколения в поколение. Родителям стоит подчеркнуть, что все папы считают своим долгом сыграть роль Деда Мороза для своих детей, и в этом нет обмана. Миллер рекомендует рассказать, что дедушка тоже так делал в своё время, а возможно, когда-то существовал настоящий мистический персонаж — прототип Деда Мороза. Таким образом, ребёнок получит логичное объяснение: его не обманывали, а просто продолжили семейную игру и традицию.

Психолог посоветовала немного поиграть с ребёнком в «психотерапевта», спокойно обсудить ситуацию, сделать акцент на положительных эмоциях и не превращать разговор в трагедию или разоблачение.

