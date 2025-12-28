«Для лохушек и лохов». В Госдуме ответили, что нельзя дарить детям

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов посоветовал родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, объяснить им, что такой смартфон — «не цель в жизни». Об этом он заявил «Газете.Ru».

© Freepik

«Можно всегда спокойно нормальному ребенку объяснить, что айфон — не цель в жизни. И вообще-то айфон — для лохушек и лохов, для понторезов, так сказать. Можно только по приколу айфон иметь. Функционально он проигрывает. Но это если дети не видят, что сами родители страдают по новому айфону, и мама не устраивает папе скандалы из-за того, что хочет накачать себе губы, поехать в Дубай и заиметь новый iPhone 17 Pro Max», — выразил свою позицию депутат.

Милонов полагает, что ключевую роль в этой ситуации играют воспитание ребенка и атмосфера в семье.