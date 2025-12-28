«Для лохушек и лохов». В Госдуме ответили, что нельзя дарить детям

Депутат Милонов посоветовал родителям объяснить детям, что iPhone «для лохов»
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов посоветовал родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, объяснить им, что такой смартфон — «не цель в жизни». Об этом он заявил «Газете.Ru».
«Можно всегда спокойно нормальному ребенку объяснить, что айфон — не цель в жизни. И вообще-то айфон — для лохушек и лохов, для понторезов, так сказать. Можно только по приколу айфон иметь. Функционально он проигрывает. Но это если дети не видят, что сами родители страдают по новому айфону, и мама не устраивает папе скандалы из-за того, что хочет накачать себе губы, поехать в Дубай и заиметь новый iPhone 17 Pro Max», — выразил свою позицию депутат.
Милонов полагает, что ключевую роль в этой ситуации играют воспитание ребенка и атмосфера в семье.
«Если в семье ребенок окружен воздыханиями и меркантильными рассуждениями родителей про новые айфоны, еще про что-то, то, конечно, он и копирует поведение своих родителей. Если же ребенок воспитывается нормально, достойно, то да, безусловно, он, может, и захочет мобильный телефон, но не обязательно давать айфоны», — считает он.