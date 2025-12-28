Психолог назвал главную трудность педагогов в работе с детьми

При обсуждении конфликтных ситуаций, с которыми сталкиваются учителя в школах, часто смешивают две линии, которые нужно четко разделять: угроза жизни и здоровью и повседневные, так скажем, бытовые, споры и ссоры. Инструкция для учителей "Как остановить агрессивное поведение", которую Минпросвещения разослало в регионы, направлена как раз на ситуации второй линии. Об этом "РГ" рассказала руководитель Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования, доктор психологических наук Ольга Ульянина.

© РИА Новости

«Решение конфликтов, особенно с участием детей, — одна из самых сложных профессиональных задач для учителя, — отмечает Ульянина. — При этом ситуации, когда речь идет о реальной угрозе жизни и здоровью, использовании оружия, систематическом насилии или совершении уголовно наказуемых действий, находятся вне компетенции учителя. Это случаи, требующие вмешательства полиции и следствия: школа должна действовать по регламентам, взаимодействуя с правоохранительными органами. А новая инструкция разработана для решения повседневных конфликтных ситуаций, которых в школе подавляющее большинство».

По словам Ульяниной, инструкция дает педагогу понятный алгоритм действий, чтобы остановить вспышку гнева, спор между подростками, грубость на уроке или напряженную переписку с родителями.

«Документ не сводится к формальным "фразам". Это практический инструмент, основанный на психологии развития, конфликтологии и грамотной коммуникации. Он помогает педагогу сохранить самоконтроль и действовать в правовом поле, избегая крика, давления, личных оскорблений и тем более физического воздействия. А также оценить уровень риска: отличить импульсивное эмоциональное поведение от поведения, требующего административной реакции», — добавила психолог.

Эксперт подчеркнула: инструкция — часть комплексной системы психолого-педагогической помощи, которая включает школьную психологическую службу, социально-педагогическую поддержку, службы медиации и программы по развитию конфликтологической компетентности учителей. Ольга Ульянина считает, что только в связке все эти меры будут эффективны.