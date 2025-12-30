Что делать, если ребенок попросил необычный новогодний подарок

Необычный подарок, о котором просит маленький ребенок, говорит о его богатой фантазии и вере в чудеса. В такой ситуации родителям важно проявить максимальную чуткость, чтобы не разочаровать ребенка и не разрушить праздничную атмосферу, рассказала журналистам старший преподаватель Института детства НГПУ Людмила Фоминых.

«Сначала поддержите эту идею и пофантазируйте с ребенком, что бы он сделал с этим предметом, например. Предложите свои варианты, спросите у папы, как бы он применил шапку-невидимку и чем бы угощался на скатерти-самобранке. Такие непринужденные семейные разговоры создадут атмосферу уюта, защищенности и поддержки, а возможно, помогут узнать истинную причину, по которой ребенку необходима эта волшебная вещь. Следующий этап – аккуратно подготовьте ребенка к тому, что Дед Мороз – волшебник, но не всемогущий, и иногда его возможности ограничены», – объяснила Фоминых.

Она подчеркнула, что речь идет о совсем маленьких детях, когда развенчание мифа о существовании Деда Мороза еще впереди. Важно, чтобы ребенок понял: некоторые вещи существуют только в сказках, и даже волшебник не может принести их в реальность.

Альтернативный вариант объяснить, что такие предметы существуют в единственном экземпляре и очень нужны самому Деду Морозу для того, чтобы дарить радость детям. «Далее нужно выбрать альтернативу например, набор юного фокусника с костюмом. Важно создать такую ситуацию, в которой реальность и волшебство переплетаются, не разрушая детскую веру в чудеса. Не забудьте приложить письмо, где Дед Мороз предлагает попробовать самому научиться элементарным магическим трюкам, посоветовала эксперт.

Многие россияне в преддверии Нового года и Рождества проводят не в предвкушении праздников, а в череде испытаний на работе, учебе и в быту. Однако попытки успеть сделать все идеально перед длинными выходными способны привести к серьезным проблемам с психикой, вплоть до нервного истощения и биполярного расстройства. Об этом предупредил практикующий психолог, кандидат наук Михаил Хорс. По словам эксперта, для сохранения душевного равновесия следует разрешить себе что-то не успеть. К примеру, если не купить какой-то подарок либо если начальник раскритикует, это, безусловно, неприятно, но концом света не станет.