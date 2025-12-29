Какие новогодние подарки лучше не покупать детям

Выбирая новогодний подарок с конфетами для детей, важно обратить внимание на их состав. Оксана Царегородцева, заведующая поликлиникой № 5 в «Путилково» Красногорской больницы и врач-педиатр, предупреждает о возможных рисках, связанных со сладостями, содержащими искусственные добавки.

Она советует выбирать качественные конфеты с минимальным количеством красителей, ароматизаторов и консервантов. Натуральные ингредиенты, такие как фрукты, орехи и темный шоколад, оказывают меньшую нагрузку на организм, чем продукты с большим количеством сахара и искусственных добавок.

Царегородцева отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что цена набора не всегда говорит о его качестве. Наборы стоимостью около 200 рублей могут содержать безопасные сладости, но продукты низкой стоимости часто содержат трансжиры, подсластители и красители, что может вызвать у детей аллергические реакции, проблемы с пищеварением и нарушения сна из-за избытка сахара и вкусовых добавок.

Перед покупкой врач рекомендует внимательно изучать состав и пищевую ценность набора. Она советует выбирать продукты с понятной маркировкой, без гидрогенизированных жиров и высокофруктозного сиропа, а также учитывать возраст ребенка, его рацион и возможные аллергены.

Царегородцева предупреждает, что продукты с большим количеством сахара и искусственных добавок могут навредить здоровью детей, вызывая кариес, снижение концентрации внимания и нежелательные реакции иммунной системы.