Депутат предложил дать школьникам больше домашних заданий перед Новым годом

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с NEWS.ru заявил, что предновогодней порой российским школьникам нужно давать больше домашних заданий. А учителей, в свою очередь, следует полностью освободить от нагрузки в этот период.

«Выступаю за то, чтобы в предпраздничное время позволить учителям отдохнуть, а ученикам дать побольше заданий: пусть учатся. Кроме педагогов, в спокойном завершении года нуждаются медицинские и социальные специалисты, то есть все те, чья работа связана с взаимодействием с людьми», - поделился своим мнением собеседник издания.

Ранее депутат Новичков предлагал наделить учителей статусом неприкосновенности. Он подчеркнул, что именно они выполняют ключевые функции в воспитании и формировании будущего поколения.