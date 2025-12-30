Как объяснить ребенку отсутствие дорогого подарка

Невозможность подарить ребенку на Новый год желаемый подарок из-за его дороговизны лучше объяснить тем, что у Деда Мороза возникли проблемы с логистикой. Таким мнением с ТАСС поделилась доктор психологических наук Елена Сергиенко.

Как сделать подарки на Новый год и не разориться

"Ребенок хочет, например, телефон, но родители не могут его купить. Нужно сказать, что это будет в будущем, просто сейчас Дед Мороз не смог его доставить. Главное, не обидеть ребенка и не говорить, что родители не в состоянии обеспечить подарок. Дед Мороз просто не добрался: помешали морозы, ветра, погода нехорошая. Не добрался он до того места, где надо было получить такой подарок. Не стоит детей погружать в эту сложную и непонятную для них реальность", - сказала Сергиенко.

Также эксперт отметила, что объяснять ребенку отсутствие желаемого подарка необходимо в мягкой форме, убеждая его, что в будущем Дед Мороз, возможно, исполнит желание.