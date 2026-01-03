Как правильно ухаживать за кожей ребенка зимой

Зимой кожа ребенка испытывает повышенную нагрузку. Холодный воздух на улице, сухой воздух в помещениях, резкие перепады температуры и плотная одежда нарушают естественный защитный барьер кожи. В результате появляются сухость, шелушение, покраснения и раздражение. Чтобы этого избежать, важно скорректировать уход в холодное время года, учитывая особенности детской кожи. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Почему детская кожа особенно уязвима зимой?

Кожа ребенка тоньше и чувствительнее, чем у взрослого. Защитный липидный слой у детей еще формируется, поэтому влага испаряется быстрее. Кроме того, сальные железы работают менее активно, из-за чего кожа хуже удерживает влагу и быстрее реагирует на холод, ветер и перепады температур.

Зимой ситуация усугубляется из-за отопления: воздух в помещениях становится сухим, что дополнительно обезвоживает кожу. В результате даже у детей без склонности к аллергии могут появляться сухость, трещинки, покраснения и зуд.

Купание

Зимой важно не переусердствовать с водными процедурами. Частое купание с использованием мыла и гелей смывает защитную липидную пленку. Для младенцев лучше использовать специальные эмоленты для купания, которые одновременно очищают и защищают кожу.

Рекомендации специалистов:

купать ребенка два–три раза в неделю, если нет сильных загрязнений;

использовать теплую, а не горячую воду;

выбирать мягкие очищающие средства без сульфатов, спирта и ароматизаторов;

после купания аккуратно промакивать кожу полотенцем, а не тереть.

Увлажнение и защита кожи

Увлажнение — ключевой этап зимнего ухода. Крем или эмолент следует наносить сразу после купания, пока кожа еще слегка влажная: так средство «запечатывает» влагу внутри.

Для зимы подходят более плотные текстуры — кремы и мази, а не легкие лосьоны. В составе должны быть:

церамиды,

пантенол,

глицерин,

натуральные масла (ши, миндальное, подсолнечное),

ниацинамид.

Перед выходом на улицу защитный крем наносят за 20–30 минут. Тогда он успеет впитаться и не создаст эффект «холодного компресса» на морозе.

Уход за лицом и губами

Кожа лица страдает сильнее всего: она постоянно открыта ветру и холоду. Для прогулок в мороз желательно использовать специальные защитные кремы без воды в составе.

Губы нуждаются в отдельном уходе. Детский бальзам для губ должен быть без ментола, камфоры и отдушек. Облизывание губ зимой усиливает сухость, поэтому ребенка важно мягко отучать от этой привычки.

Одежда и микроклимат

Правильный уход за кожей заключается не только в кремах — влияет и одежда. Слишком теплая одежда может привести к перегреву и потнице, а холодная — к пересушиванию кожи. Оптимально одевать ребенка слоями, используя натуральные ткани: хлопок, шерсть, бамбук.

В помещении желательно поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60 процентов. Если воздух сухой, стоит использовать увлажнитель или хотя бы расставить емкости с водой возле батарей.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если сухость сопровождается трещинами, зудом, мокнущими участками или сыпью, которая не проходит несколько дней, необходимо показать ребенка педиатру или дерматологу. Иногда под маской «зимней сухости» скрываются атопический дерматит, контактная аллергия или другие кожные состояния, требующие лечения.

Главное, что нужно помнить: зимний уход за кожей ребенка требует регулярности и бережного отношения. Мягкое очищение, защита от холода, достаточное увлажнение и внимание к сигналам кожи помогут пережить холодный сезон без дискомфорта и сохранить здоровье кожи до весны.

