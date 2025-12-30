В Новосибирске спасли школьницу, у которой в носу застрял пирсинг

В Новосибирске спасли 13-летнюю девочку, у которой в носу застрял пирсинг. Об этом сообщает Telegram-канал "СПАСАТЕЛИ МАСС". Родители школьницы обратились к сотрудникам экстренных служб, чтобы те помогли им снять пирсинг девочки - самостоятельно это сделать у них не получилось. Место прокола кровоточило, а застежка кольца заклинила, доставляя ребенку боль. Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно перекусили кольцо пирсинга и его удалось вытащить. После этого рану обработали и порекомендовали родителям немедленно обратиться в больницу за оказанием необходимой ребенку помощи. До этого школьница потеряла литр крови после пирсинга губы в Ленобласти. Врач оперативно ввел необходимый препарат, приложил лед для сужения сосудов и доставил пациентку в больницу, где ее передали хирургам для дальнейшего лечения.