Россиянам рассказали о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы

Минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы в 2026 году повышены по шести предметам, эти баллы не гарантируют зачисление, но являются нижним порогом для подачи документов абитуриентами. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди").

"В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46 баллов, по истории - с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам - с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов", - перечислила депутат.

"Эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения", - сказала член комитета ГД по просвещению.

Она подчеркнула, что "указанные баллы являются минимально допустимыми для участия в приемной кампании и не гарантируют зачисление".

По остальным общеобразовательным предметам минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы остались на прежнем уровне, отметила Скрозникова. Так, для русского языка и профильной математики минимальный порог для приема в вузы составляет 40 баллов, по обществознанию - 45 баллов, по литературе и географии - 40 баллов. Это касается поступления как на бюджетные, так и на платные места, однако вузы "вправе устанавливать собственные, более высокие пороговые значения с учетом конкурсной ситуации", подчеркнула парламентарий.