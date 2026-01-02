Стоит ли раскрывать детям правду о существовании Деда Мороза

Дед Мороз формирует у детей представления о добре и дает надежду на светлое будущее, поэтому ребенку лучше самому постигнуть правду о его существовании. Таким мнением с ТАСС поделилась доктор психологических наук Елена Сергиенко.

"Самые лучшие праздники на свете - Новый год и Рождество. Они дают нам надежду, укрепляют веру в будущее, позволяют с оптимизмом смотреть вперед. Для детей и взрослых Дед Мороз - прекрасный символ. Даже если взрослые понимают, что Дед Мороз - это условная фигура, это не значит, что нужно рассказывать об этом детям. Они сами все постепенно поймут и постигнут. Для них главное, что он - фигура добра, будущего, надежды и уверенности в себе", - сказала Сергиенко.

Эксперт также отметила, что верить в сказку полезно не только детям, но и взрослым, так как это развивает мышление и дает уверенность в том, что удача не пройдет мимо.