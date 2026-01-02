Почему ребенку необходим календарь занятий в праздники

Родителям стоит привлечь детей к созданию календаря занятий, чтобы избежать их "залипания" в гаджеты в новогодние каникулы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила психолог семейного центра "Диалог" Валерия Гомонко.

"Суть заключается в том, что вместо пассивного ожидания праздника ребенок становится его активным участником. Создайте с ребенком календарь, определив даты с активным досугом и днями отдыха: походы в гости к друзьям, посещение интересных мест, домашние проекты и хобби, активные прогулки. Не бойтесь оставлять пустые дни - именно они станут источником неожиданных приключений. Позвольте ребенку самому определять время пробуждения, экранное время гаджетов, в пределах разумного, распределять активности", - сказала Гомонко.

Она подчеркнула, что такой подход помогает учиться самоорганизации, развивает ответственность, формирует здоровые привычки, а также создает предвкушение каждого дня. Психолог отметила также, что новогодние каникулы - отличный момент, чтобы создать письмо в будущее.

"Вместе с детьми напишите искренние пожелания себе и близким, мечты и планы, соберите значимые и символичные фотографии и предметы, упакуйте все в красивую коробку и договоритесь открыть ее ровно через год", - пояснила она.

По словам психолога, эта практика помогает визуализировать мечты, развивает осознанность, укрепляет семейные связи и может стать новой семейной традицией. Кроме того, захватывающим занятием может стать подготовка семейного театрализованного представления, где дети - актеры.

"Разыграйте зимнюю сказку, мультфильм, придумайте собственный сюжет или устройте новогодний квест по дому - увлекательный маршрут с заданиями и подсказками. В процессе поиска сокровищ или выполнения задач, дети активно двигаются и общаются, забывая о гаджетах. Наградой могут стать маленькие сувениры или сладости. Приглашайте присоединиться к приключениям друзей, используйте виртуальный конструктор квеста или нейросети, чтобы сделать сюжет более интересным и найти новые идеи", - отметила Гомонко.

Зимние забавы

Психолог считает, что неизменными развлечениями в зимний период остаются катание на коньках, лыжах или санях, лепка снеговиков, битва снежками. Главная задача родителей - не просто занять детей, но и самим включиться в процесс. Физическая активность на свежем воздухе укрепляет иммунитет, развивает координацию движений и тренирует выносливость, а кроме того, дарит ощущение сплоченности семьи.