Психолог объяснил, стоит ли праздновать за одним столом с детьми

В Госдуме предложили запретить «детское шампанское». По мнению депутата Султана Хамзаева, оно становится для детей нативной рекламой алкоголя, исподволь приучая их к выпивке. Некоторые по этой причине даже считают, что детей вообще не стоит сажать со взрослыми за общий праздничный стол. И уж тем более разрешать им чокаться. Как вообще выстраивать у детей, и особенно у подростков, отношение к алкоголю, чтобы это не превратилось в запретный сладкий плод? И как не воспитать в ребёнке вредных привычек? Эти и другие вопросы мы задали нижегородскому психологу Марине Метневой.

Тащи стаканы на стол

– Много ведётся споров о том, нужно ли сажать детей за один стол с родителями или всё-таки лучше отсаживать их отдельно, чтобы разграничить родительский праздник и детский.

– Всё зависит от возраста. Одно дело пятилетний ребёнок, другое – подросток. Конечно, желательно, чтобы маленькие дети были отдельно. Под Новый год – вообще чтобы они уже пошли спать. Конечно, если дети постарше, то их на Новый год не загонишь ни в какую кровать или за отдельный стол.

– И что, такой подход позволит создать у ребёнка иллюзию, что алкоголя в жизни взрослых просто не существует?

– Давайте будем реалистами. Идеальную семью и идеальную ситуацию мы создать не можем. Ребёнок всё равно будет видеть шампанское за столом у взрослых и людей, которые пьют это шампанское. Это жизнь, а оградить ребёнка от жизни во всех её проявлениях, к сожалению, не всегда в наших силах. Этот факт надо принять и действовать по обстановке.

Совсем не показывать ребёнку алкоголь – это ненормально. Это в каких-то идеальных обществах, может, и существует, но среднестатистический человек всё равно сидит за столом, за этим же столом будут дети, детям нальют их сок или детское шампанское. Всё равно это всё будет происходить. Давайте трезво смотреть на вещи.

– Некоторые родители, наоборот, любят сидеть вместе с детьми, говорить тосты и чокаться с ними. Просто у детей сок, а у родителей – то же шампанское. Стоит ли так делать? Одни считают, что таким образом прививается культура пития. Другие – что формируется терпимость и даже тяга к алкоголю…

– Надо всегда помнить – то, что мы делаем, является примером. Что бы мы ни делали, если мы это делаем в присутствии детей или думаем, что они нас не видят, – это не так, они всё равно нас видят и усваивают как норму. Это вовсе не значит, что если вы с ребёнком чокнулись в детстве, из него обязательно выйдет алкоголик. Совсем избавиться от этого невозможно, только минимизировать. Обозначить границы – когда взрослые пьют шампанское, а дети пьют сок или лимонад, это нормально. Ребёнку должно транслироваться, что взрослая жизнь отличается от детской. Можно ему спокойно объяснить: «Ты ещё не вырос, тебе это пока нельзя».

Запретный плод

– Не секрет, что многие подростки расценивают алкоголь как доказательство того, что они уже повзрослели. Некоторые пытаются попробовать алкоголь в качестве бунта. Что делать родителям в этих ситуациях?

– Важно объяснить, что он несовершеннолетний и пока не может голосовать, получать права, пить алкоголь. Мы берём закон. Родители в спокойной, в уважительной форме говорят ребёнку, что есть законы, которые ограничивают безопасность детей, и их нужно соблюдать. Это идеальная ситуация.

Но реальность другая. В реальности подростки хотят попробовать алкоголь. Здесь я призываю родителей понимать, что за этим желанием может скрываться. Это желание удовлетворить любопытство и узнать, каково это, когда кружится голова. Или это желание почувствовать себя взрослым, особенно среди ровесников, когда родители не видят. Почувствовать принадлежность к компании сверстников, где это уже делается. В данном случае алкоголь является не целью, а средством достижения другой цели.

– Но родители как-то могут его остановить? Помогают ли в таких случаях жёсткие запреты, угроза наказания и так далее?

– Вы можете построить откровенный и уважительный разговор с ребёнком для того, чтобы выяснить, каковы же его истинные цели: «Нам всем было когда-то 14 – 15 лет, мы все хотели попробовать алкоголь, давай разберёмся, какой цели ты хочешь добиться».

Взрослый человек, когда пьёт алкоголь, тоже преследует свои цели, которые можно осознавать или не осознавать – раскрепоститься, снять стресс, забыться. Если вы попробуете выяснить у ребёнка, какая же истинная цель стоит за желанием выпить алкоголь, то возникает второй вопрос: а есть ли другие способы достижения этой же самой цели?

В качестве лайфхака можно сесть за стол и налить себе лимонаду и представлять, что это шампанское. Я когда, например, сама так делаю, мне кажется, что у меня правда кружится голова. Предложите ребёнку эксперимент, повеселиться и почувствовать себя взрослым, но налив себе лимонад.

– Но это хорошо, если ребёнок спрашивает разрешения попробовать спиртное. А как быть, если он вздумает выпить в компании сверстников? Такое же, увы, тоже нередко бывает.

– Да, если он пойдёт в компанию друзей без родителей, тогда он, скорее всего, не будет лимонадом подменять алкоголь. Будьте готовы к тому, что вы это не сможете проконтролировать, что это всё равно может произойти и наверняка произойдёт. Все мы люди и все были подростками, подавляющее большинство из нас получили опыт. Какая-то часть вас должна смириться с тем, что этот опыт произойдёт без вашего контроля.

Похмельный синдром

– Некоторые родители считают, что лучше пусть ребёнок впервые попробует алкоголь на семейном празднике, когда папа и мама рядом. В этом случае и лишнего не выпьет и никакой дрянью не отравится. Насколько оправдан такой подход?

– Всё-таки сначала я бы попробовала выяснить, зачем он хочет выпить. Выявить истинную цель. Не всегда опыт с родителями – именно тот опыт, который хочется получить. Если я просто хочу попробовать и понять, что это за вкус, то можно попробовать с родителями. Но если это желание расслабиться в кругу друзей, то это не поможет. Так что разговор с выяснением истинных целей первичен. Не всё ребёнок хочет пробовать в присутствии родителей.

– Другие родители, наоборот, наказывают подростков, когда узнают, что они в тайне от них пробовали алкоголь. Правильный ли это подход или лучше вести себя иначе?

– Лучше обсудить, если ребёнок попробовал алкоголь, какой цели он добился? Почувствовал ли он себя частью компании? Или узнал, что это такое, когда кружится голова? Узнал, что бывает, когда ты лишнего выпил и как это плохо? Что дальше? Ты узнал, ты удовлетворил любопытство, ты как бы что-то понял. А есть ли другие способы исполнить эти цели? И предложить вместе поискать другие способы.

Нормальный диалог с подростком, как говорится, ещё никто не отменял. И невозможно заменить его полноценно запретами, приказами, истериками. Здесь только разговор и, ну, конечно, информация о том, что злоупотребление чем бы то ни было – это всегда вред здоровью.

– Получается, всё равно в первую очередь вопрос алкоголя упирается в доверие между родителями и ребёнком?

– Есть какие-то такие базовые вещи, которых не избежать. Вы можете поделиться каким-то своим опытом, если он у вас был. Но я помню, у какого-то известного артиста был случай, когда его сын нашёл школьный дневник своего отца и сказал: «Папа, и после этого ты учишь меня жизни?». Всё-таки я предлагаю реалистично смотреть на эти вещи, воспринимать более естественно нормальное желание попробовать запретное. И обсуждать, какие истинные цели стоят за этим желанием. Поэтому – да, доверие важно в первую очередь.